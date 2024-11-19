謝宜容2月就遭投訴職場霸凌？勞動部：「查無資料」

針對公務員輕生事件，究竟是誰在今年2月向勞動部投訴職場霸凌？勞動部表示「查無資料」。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部11月初發生公務員輕生悲劇，勞動部調查報告已經出爐，確認分署長謝宜容的管理模式，確有職場霸凌的感受，但針對民眾爆料，指稱謝宜容曾在今年2月遭檢舉，並由前勞動部次長王安邦自行約談，勞動部調查卻表示「查無紀錄」，成為此案引發的另一宗「案外案」。

在本月初勞動部發生資訊人員輕生事件後，隨即有發展署員工在社群媒體爆料表示，謝宜容在事件發生當日，召開會議安撫員工，卻要求員工不要對外傳述；甚至後續召開會議時，還試圖查證是哪位員工對外投訴。

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爆料者更直指，今年2月就有員工不滿謝宜容的行事作風，向勞動部前次長王安邦陳情，王安邦雖找謝宜容面談，卻未作後續處置，反而是王安邦在今年9月辭職，暗示謝宜容「有靠山」。

針對此一過程，前勞動部長許銘春今日更發出聲明，強調自己當時不清楚王安邦約談謝宜容，對於當時未能即時得知該分署長的情況，表達「歉意與遺憾」。

對於外界指稱的「2月遭檢舉」，勞動部次長許傳盛今日表示，經過檢視政風室、人事室、秘書處，所有的檔案紀錄，所有的「正式系統」陳情、爆料文件，都沒有外界指稱的「2月份檢舉文件」，連許傳盛都以「納悶」來形容，成為員工輕生案引發的另一宗「案外案」。

面對媒體詢問，何佩珊表示，針對前次長王安邦是否約談謝宜容，「不在此次調查的範圍內」，強調先前已對外說明，若質疑謝宜容有任何貪瀆、圖利等行為，歡迎檢具資料至勞動部申訴，會由政風處立案調查。

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