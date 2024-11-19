晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

謝宜容2月就遭投訴職場霸凌？勞動部：「查無資料」

2024/11/19 17:14

針對公務員輕生事件，究竟是誰在今年2月向勞動部投訴職場霸凌？勞動部表示「查無資料」。（記者李靚慧攝）針對公務員輕生事件，究竟是誰在今年2月向勞動部投訴職場霸凌？勞動部表示「查無資料」。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部11月初發生公務員輕生悲劇，勞動部調查報告已經出爐，確認分署長謝宜容的管理模式，確有職場霸凌的感受，但針對民眾爆料，指稱謝宜容曾在今年2月遭檢舉，並由前勞動部次長王安邦自行約談，勞動部調查卻表示「查無紀錄」，成為此案引發的另一宗「案外案」。

在本月初勞動部發生資訊人員輕生事件後，隨即有發展署員工在社群媒體爆料表示，謝宜容在事件發生當日，召開會議安撫員工，卻要求員工不要對外傳述；甚至後續召開會議時，還試圖查證是哪位員工對外投訴。

爆料者更直指，今年2月就有員工不滿謝宜容的行事作風，向勞動部前次長王安邦陳情，王安邦雖找謝宜容面談，卻未作後續處置，反而是王安邦在今年9月辭職，暗示謝宜容「有靠山」。

針對此一過程，前勞動部長許銘春今日更發出聲明，強調自己當時不清楚王安邦約談謝宜容，對於當時未能即時得知該分署長的情況，表達「歉意與遺憾」。

對於外界指稱的「2月遭檢舉」，勞動部次長許傳盛今日表示，經過檢視政風室、人事室、秘書處，所有的檔案紀錄，所有的「正式系統」陳情、爆料文件，都沒有外界指稱的「2月份檢舉文件」，連許傳盛都以「納悶」來形容，成為員工輕生案引發的另一宗「案外案」。

面對媒體詢問，何佩珊表示，針對前次長王安邦是否約談謝宜容，「不在此次調查的範圍內」，強調先前已對外說明，若質疑謝宜容有任何貪瀆、圖利等行為，歡迎檢具資料至勞動部申訴，會由政風處立案調查。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財