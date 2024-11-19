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上班趴桌睡被開除 中國男怒告公司「1原因」獲賠155萬

2024/11/19 17:17

中國一名男子在上班期間，趴在辦公桌上睡了1小時，被公司以「上班期間睡覺」為由開除，他氣得告上法院。（示意圖，法新社）中國一名男子在上班期間，趴在辦公桌上睡了1小時，被公司以「上班期間睡覺」為由開除，他氣得告上法院。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕中國一名男子日前在上班期間，趴在辦公桌上睡了1小時，被公司以「上班期間睡覺」為由開除，他氣得告上法院。當地法院近日公布此案的審理結果，判決公司應向男子支付賠償金人民幣35萬元（約新台幣155萬元）。

綜合中國媒體報導，一名在江蘇興泰化工公司上班的張姓男子，今年因為在上班時間睡覺1小時的，被公司辭退。他認為公司解除勞動關係違法，於是到法院控訴。

報導指出，男子是一個部門的經理，前一天因為開車開到半夜，隔天精神不濟，上班時坐著坐著就睡了一個小時。不料半個月後，突然收到公司通知，載明「張某上班時睏乏導致睡崗行為。」張男在該面談表上簽字確認。

後來公司以張男在上班期間睡崗，嚴重違法公司規章制度為由，解除與其的勞動合約。該公司出示規範守則，載明「上班時間睡覺、打牌、下棋、看電影、玩遊戲或從事其他不正當活動」等行為零容忍，一旦違反，不論職位高低均辭退或解聘，並不給予任何補償。

男子認為公司違法解除勞動關係，提告公司要求賠償。法院審理認為，男子上班睡覺是初犯，且男子任職20幾年來多次被評為優秀員工，而他上班睡覺雖然違反員工守則，但對公司並沒有造成嚴重影響，也沒有因此引發相關損失。

法院表示，用人單位行使合約解除權，需以勞動者有違反規章制度的行為為前提，且該行為「必須達到嚴重程度」，從本案男子的動機、次數、影響、損失等各方面進行考量後，法院認為男子的行為屬於偶發性，且並未對公司造成不良影響，公司可用口頭警告、降職、罰款等漸進式的懲罰，並不能採用直接開除的行為，判定公司違法，需賠償男子35萬人民幣。

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