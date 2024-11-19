中華汽車J SPACE商用車搶市 廂型車舊換新50萬元起

中華汽車自主研發的新世代J SPACE輕型商用車今天正式上市，首度於商用車款導入Level 2 ADAS先進駕駛輔助系統，廂型車舊換新50萬起、貨車舊換新48萬起，年銷量將挑戰1.5萬輛目標。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕中華（2204）汽車自主研發的新世代J SPACE輕型商用車今天正式上市，首度於商用車款導入Level 2 ADAS先進駕駛輔助系統，廂型車舊換新50萬起、貨車舊換新48萬起，目前預接單已達1200輛，預計年底前銷量將達3500輛，明年年銷量將挑戰1.5萬輛目標。

J SPACE2人標準型、5人標準型、精緻型、豪華型建議售價分別為55萬元、57萬元、61萬元、64萬元，頂級的5人豪華型客車建議售價70萬元；貨車型木床和底盤入門車型建議售價分別為53萬和55萬元。

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中華汽車表示，J SPACE廂型車具備同級最強勁的107 PS動力，及8速自排變速箱的優異性能，並擁有寬敞且多元運用變化的內部空間，另搭載與乘用車同等級的Level 2 ADAS先進駕駛輔助系統，充份滿足新世代消費者的駕駛需求。

J SPACE貨車則擁有傲視同級的985公斤的最大載重能力，更大幅放大貨台尺寸，滿足各行各業的商用頭家們需求。

新世代J SPACE 廂車並推出Two-Tone車色，除原廠推出麻糬灰與奶蓋綠2種車色外，搭配經銷商9種時下潮流個性雙色噴塗，一字排開共有奶油黃、燕麥奶、夜幕綠、花崗石灰、軍裝灰、蒼野綠、冰那堤、高山藍、乾燥玫瑰等9色選擇。

車頂更可依據個人喜好，選擇｢奶蓋白頂」（1萬8500元）或｢夜暮黑芎頂」（2萬8500元）自由搭配，雙色混搭，18種顏色隨選隨配。

中華汽車副總曾鑫城表示，輕型商用車原本1年市場銷量約1.8萬輛，TOYOTA TOWN ACE上市後，原本購買60萬以下價格帶乘用車的消費者，都跑到輕型商用車市場了，改買廂型車，帶動輕型商用車市場擴大。

他觀察，很多退休族已改開中華菱利和TOWN ACE廂型車上山，便宜好用、空間大，預期J SPACE上市後，可吸引到預算只有60萬左右，想買入門乘用車的消費者，並可望帶動明年輕型商用車整體市場年銷量衝上3萬輛。

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