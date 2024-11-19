晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

中華汽車J SPACE商用車搶市 廂型車舊換新50萬元起

2024/11/19 16:40

中華汽車自主研發的新世代J SPACE輕型商用車今天正式上市，首度於商用車款導入Level 2 ADAS先進駕駛輔助系統，廂型車舊換新50萬起、貨車舊換新48萬起，年銷量將挑戰1.5萬輛目標。（記者楊雅民攝）中華汽車自主研發的新世代J SPACE輕型商用車今天正式上市，首度於商用車款導入Level 2 ADAS先進駕駛輔助系統，廂型車舊換新50萬起、貨車舊換新48萬起，年銷量將挑戰1.5萬輛目標。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕中華（2204）汽車自主研發的新世代J SPACE輕型商用車今天正式上市，首度於商用車款導入Level 2 ADAS先進駕駛輔助系統，廂型車舊換新50萬起、貨車舊換新48萬起，目前預接單已達1200輛，預計年底前銷量將達3500輛，明年年銷量將挑戰1.5萬輛目標。

J SPACE2人標準型、5人標準型、精緻型、豪華型建議售價分別為55萬元、57萬元、61萬元、64萬元，頂級的5人豪華型客車建議售價70萬元；貨車型木床和底盤入門車型建議售價分別為53萬和55萬元。

中華汽車表示，J SPACE廂型車具備同級最強勁的107 PS動力，及8速自排變速箱的優異性能，並擁有寬敞且多元運用變化的內部空間，另搭載與乘用車同等級的Level 2 ADAS先進駕駛輔助系統，充份滿足新世代消費者的駕駛需求。

J SPACE貨車則擁有傲視同級的985公斤的最大載重能力，更大幅放大貨台尺寸，滿足各行各業的商用頭家們需求。

新世代J SPACE 廂車並推出Two-Tone車色，除原廠推出麻糬灰與奶蓋綠2種車色外，搭配經銷商9種時下潮流個性雙色噴塗，一字排開共有奶油黃、燕麥奶、夜幕綠、花崗石灰、軍裝灰、蒼野綠、冰那堤、高山藍、乾燥玫瑰等9色選擇。

車頂更可依據個人喜好，選擇｢奶蓋白頂」（1萬8500元）或｢夜暮黑芎頂」（2萬8500元）自由搭配，雙色混搭，18種顏色隨選隨配。

中華汽車副總曾鑫城表示，輕型商用車原本1年市場銷量約1.8萬輛，TOYOTA TOWN ACE上市後，原本購買60萬以下價格帶乘用車的消費者，都跑到輕型商用車市場了，改買廂型車，帶動輕型商用車市場擴大。

他觀察，很多退休族已改開中華菱利和TOWN ACE廂型車上山，便宜好用、空間大，預期J SPACE上市後，可吸引到預算只有60萬左右，想買入門乘用車的消費者，並可望帶動明年輕型商用車整體市場年銷量衝上3萬輛。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財