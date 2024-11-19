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中信金法說報喜 明年股利有機會超過2元

2024/11/19 16:45

中信金總經理高麗雪今日於法說會中樂觀預估，明年股利2元以上「有機會」。（業者提供）中信金總經理高麗雪今日於法說會中樂觀預估，明年股利2元以上「有機會」。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕中信金（2891）今年獲利表現強勁，前10月自結EPS已達3.2元，再創歷史新高，中信金總經理高麗雪今日於法說會中樂觀預估，明年股利2元以上「有機會」。至於川普上任後，內部預估美國聯準會仍將降息，但降幅恐稍有修正，對中信銀而言，內部早有因應，即使未來降息4至5碼，對淨利息收益影響仍屬正面。

中信金今（19）日舉行法人說明會，對外說明2024年前3季營運概況及經營績效。受惠於存放款成長及資本市場的亮眼表現，中信金2024年前3季稅前盈餘713.1億元，累計稅後盈餘為586.5億元，稅後股東權益報酬率（ROE）為17.82%，稅後資產報酬率（ROA）為0.93%，每股稅後盈餘（EPS）為2.95元。

另根據先前中信金公告的前10月自結獲利，10月稅後盈餘47.4億元，累計前10月合併稅後盈餘633.89億元，已超越去年全年獲利，EPS達3.2元，雙創歷史新高，高麗雪對明年的股利發放表達樂觀，表達「股利2元以上是有可能的」，但最終還要依據留多少資本因應成長、子公司上繳情況、雙重槓桿比率自留及屬於「大到不能倒銀行」的中信銀，資本要逐年提升的需求綜合評估。

銀行表現方面，前3季海外獲利170億元，較去年同期增加10％，占整體銀行獲利37％，是全體國銀海外獲利佔比最高的；換匯交易SWAP業務部分，整體交易相關的收入較去年同期大增近40％。至於已是同業之冠的信用卡業務，也受惠於海外消費需求帶動，手續費收入增加26％。

子公司台灣人壽，2024年前3季累計初年度保費收入361億元，較去年同期成長10%。投資方面則受惠於資本市場熱絡，股、債及基金資本利得佳，加上第3季股利收入挹注，累計稅後獲利較去年同期成長46%。

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