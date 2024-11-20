台積電為滿足人工智慧（AI）需求，致力擴大先進封裝產能，預計明年全球興建10座新廠。（資料照）

1.台股週二（19日）在權值股開盤上漲帶動下，加權指數開盤漲68.2點，以2萬2614.74點開出。台積電（2330）領AI股上攻，金融與傳產亦走揚下，指數開高走高，盤中指數漲勢一度達360點，觸及2萬2906點。不過，在鋼鐵、橡膠、水泥等傳產走跌拖累，終場指數漲302.26點，收2萬2848.8點。

2.根據香港海通國際證券一份廣泛的科技相關研究報告指出，蘋果用於iPhone 17和iPhone 17 Air的下一代A19晶片，以及用於iPhone 17 Pro 和iPhone 17 Pro Max的A19 Pro晶片將採用台積電最新的第三代3奈米製程（稱為N3P）製造。

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3.韓國《BusinessKorea》指出，台積電為滿足人工智慧（AI）需求，致力擴大先進封裝產能，預計明年全球興建10座新廠，這是台積電首次在單一年間，興建高達10座廠，超越2021年，台積電因應足新冠疫情爆發後，半導體需求激增，一口氣興建7座新廠的紀錄。

4.鴻海（2317）宣布旗下子公司子公司「寶鑫國際投資」處分機殼廠鴻準（2354）持股，以平均每股94.065元的價格，處分鴻準1405萬3000股，交易總金額13億2189萬4400元，處分利益為2億0352萬7499元，此次交易過後，「寶鑫國際投資」尚持有鴻準1億1212萬8274股，持有金額約88億7034萬1188元，持股比例為7.93%。

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