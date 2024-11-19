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歐盟硬起來 推出新規強制中企技術轉讓

2024/11/19 16:22

歐盟上月確定對中國進口電動車課徵最高45%關稅。（法新社）歐盟上月確定對中國進口電動車課徵最高45%關稅。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕金融時報報導，歐盟計畫強制中國企業向歐企轉讓智慧財產，以換取歐盟的補貼。此舉不僅呼應中國施壓外商分享智慧財產，也是歐盟為保護區域企業，對中國立場趨於強硬的一部分計畫。

報導指出，兩名歐盟高級官員表示，要求中企在歐洲設廠，並分享專業技術的新標準，將首先納入12月一份規模10億歐元資金補助，以研發電池的標案中。該試驗性計畫可能推廣至歐盟其他的補貼計畫。

官員說，該要求儘管規模非常小，但呼應中國自己的作法，亦即施壓外企分享智慧財產，以換取進入中國市場的機會。

報導說，此計畫是歐盟對中國立場趨於強硬的一部分，歐盟尋求保護遵守嚴格環境法規的歐洲企業，免於遭受廉價與較高污染的進口損害。

上月歐盟執委會確定對中國電動車在既有的10%關稅外，再加徵最高35%關稅。歐盟也對申請氫能補貼的企業採取更嚴格標準，要求用於生產氫氣的電解槽僅有25%的零組件可以採購自中國。

接近美國總統當選人川普的消息來源透露，川普將施壓歐盟跟進他的行動，對中國產品與投資設置更多障礙。如果川普持續威脅對中國進口產品課徵60%關稅，恐促使北京尋求將產品轉而出口歐盟等其他地區，反過來也致使歐盟必須採取遏阻中國產品湧入的措施。

一名歐盟外交官說，「如果我們想在一些議程上與川普合作，那麼我們必須決定該如何應對中國」。

歐洲智庫「歐洲改革中心」高級研究員科納戈（Elisabetta Cornago）也指出，歐盟執委會「正式圖思考大量方法，強化貿易防禦能力，以抵禦中國可能的貿易洪流轉向湧入歐洲」。

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