2巨嬰ETF換股！00940暴砍逾5萬張玉山金

2巨嬰ETF出手砍6棄嬰！00940剔除股玉山金最慘，暴砍逾5萬張（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕00940與00944兩檔巨嬰同步換股，6棄嬰遭砍入榜單，其中又以此次遭00940剔除的玉山金最慘，一口氣暴砍逾5萬張，雖然00940瘋狂倒貨，不過，接盤力道強勁，終場股價僅小跌0.18%，收27.1元，成交量7.65萬張。

台灣指數公司18日公佈00940與00944新成分股名單，其中00940新增與刪除15檔成分股，而00944則新增與刪除24檔，而在名單揭曉首日交易，00940大賣玉山金、大成鋼與漢翔3檔剔除股，而00944則倒貨永豐金、日月光投控與和碩3檔棄嬰。

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至於投信週二賣超前10大個股，依序為玉山金（2884）5萬1088張、大成鋼（2027）1萬8914張、中信金（2891）1萬7599張、國泰金（2882）9491張、第一金（2892）8932張、永豐金（2890）7196張、長榮航（2618）6764張、漢翔（2634）6315張、日月光投控（3711）5245張、和碩（4938）5214張。

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