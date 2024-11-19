全球20家未來獨角獸今秀肌肉 展現創新競爭力

工研院舉辦HLF高峰會「國際新創日」，匯聚來自歐美亞20家未來獨角獸企業，展示尖端創新技術，共同打造引領未來的創新生態系。（工研院提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕全球知名創新論壇High Level Forum （HLF）高峰會今為第二天，迎來國際新創日，聚焦「韌性社會」主題，有來自歐美亞超過20家未來獨角獸，展現突破性的技術與創新解決方案。

其中，專注於提升電源管理效率的法國CEA衍生新創Wise Integration，和以色列H2OLL運用「空氣取水」技術提升水資源永續，皆以創新思維及行動，為應對韌性社會挑戰注入新動能。

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因應國際情勢變化與整體大環境影響，今年HLF高峰會國際新創日以「韌性社會」為主題，藉由國際級新創界領袖和投資人的經驗傳承，幫助新創企業拓展國際市場及尋找重要合作夥伴，增強其營運的永續性與推動韌性社會發展創新解決方案。

期望透過HLF高峰會國際新創日，海內外的新創公司在面對全球性挑戰時，能獲得資源和支持，共同推動建構韌性社會的永續發展性。

９家獲技術司TREE 計畫支持的新創企業也參與HLF國際新創日，展現臺灣在AI智慧、智慧醫療、智慧製造及淨零科技等領域的卓越創新實力。例如萬溢能源的快速充電與長效儲能技術，為低碳社會建設提供穩定能源，全面提升韌性；起而行綠能專注於電動車充電樁、雲充電管理的一條龍解決方案，為韌性社會注入高效的能源支持。

這些創新解決方案彰顯技術司在扶植新創與加速產業轉型的成效。透過HLF平台，新創企業強化了與國際夥伴的交流，也向全球展現臺灣在數位轉型與永續發展中的卓越貢獻。

新創座談會由工研院副總暨產科國際策略發展所所長林昭憲與全球智慧財產權保護界的領袖專家國際保護智慧財產權協會 （AIPPI） 委員會主席Corinne Hueber-Saintot共同主持，與來自法、日、西等新創領域頂尖領袖，就新創生態系發展的實務經驗和策略深度分享。

新創展示會則由工研院產服中心執行長陳立偉與培育電動車獨角獸的投資專家Volker Heistermann共同主持，藉此交流讓國際新創攜智慧科技與永續解決方案，為臺灣未來的創新方向提供重要借鑒與啟發。

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