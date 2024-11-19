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中華車MG自製率拉上2成 HS休旅車力拚恢復正常供應

2024/11/19 15:41

中華汽車總經理陳昭文今天出席全新的J SPACE商用車發表會後表示，目前MG HS休旅車已依法將自製率拉高至2成，預計月底會公布新的接單價，並希望下個月可恢復生產。（記者楊雅民攝）中華汽車總經理陳昭文今天出席全新的J SPACE商用車發表會後表示，目前MG HS休旅車已依法將自製率拉高至2成，預計月底會公布新的接單價，並希望下個月可恢復生產。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕經濟部8月上路的國產車新制，中華（2204）汽車導入及代工生產的MG汽車首當其衝，中華汽車總經理陳昭文今天表示，目前MG HS休旅車已依法將自製率拉高至2成，預計月底會公布新的接單價，並希望下個月可恢復生產。

陳昭文表示，MG HS自製率提高，雖然成本有增加，但月底公布的售價，不會完全反應增加的成本，中華汽車會自行吸收部份增加的成本，但下個月能否恢復生產，仍待經濟部點頭確認。

經濟部8月起實施「在地化供應鏈合作價值比率要求」方案，車廠須提出在地化供應鏈合作價值比率的承諾，上市首年15%、第二年25%、第三年35%，並溯及既往。

中華汽車引進的MG汽車受到新政策影響，MG4電動車已暫停接單，MG HS和ZS則限量接單，原計畫9月導入全新的上汽大通Maxus G50 Plus 7人座廂式休旅車登台，也確定延後。

過去3個多月來，中華汽車全力和協力體系積極調整，加速提升在地化比例達到在地化要求，至於已下訂客戶，則會確保用同樣交易條件，避免客戶受影響。

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