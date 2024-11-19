高盛喊美股2025飆6500點！「7巨頭」僅它跑輸大盤

高盛喊美股2025飆6500點（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股「蠻牛」越喊越高，繼瑞銀喊明年標普500上看6400點，高盛加碼喊到6500點，至於今年表現不俗的「7巨頭」，高盛認為，除了輝達，其餘將繼續跑贏大盤。

CNBC報導，高盛向客戶發佈了其備受期待的2025年股票展望，報告指出，基於美國經濟的持續擴張，2025年和2026年的盈利增長分別為11%和7%，明年年底的遠期本益比為21.5倍，比目前的21.7倍壓縮了1%。

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高盛估計，到2025年，淨獲利率將增長78個基點至12.3%，然後在2026年進一步增長35個基點至12.6%。

高盛將明年S&P 500目標設定為6500點，以指數週一收盤5893.62點，潛在上漲空間10.28%。

至於明年的選股策略，高盛表示，亞馬遜、蘋果、Alphabet、Meta、Microsoft 和特斯拉的「7巨頭」股票將繼續跑贏大盤，儘管差距比過去幾年小。

高盛預測，明年的合併活動將增長25%，看好Zoom Video和 Electronic Arts。

另也看好迎合小型企業需求的股票，例如 Martin Marietta Materials、Waste Management 和 Fiverr International。

此外，蘋果、Adobe、萬事達卡和優步等利用人工智慧貨幣化階段的股票，將表現出色。

高盛告訴客戶，在各個行業中，應該看好材料、軟體和公用事業，報告指出，經濟背景有利於週期性風險的行業和行業集團，但股市已經大幅採取行動，高盛警告說，來年可能是坎坷的1年，尤其是今年市場的上漲，使基準指數的市值如此之高。且進入2025年，事件風險仍然很高，包括全面關稅的潛在威脅，以及更高債券殖利率的潛在風險。

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