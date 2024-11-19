t.Hub內科創新育成基地進駐率97％ 議員要求篩選進駐公司

台北市議會財建委員會今天赴內湖考察t.Hub內科創新育成基地。（記者楊心慧攝）

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市議會財建委員會今天赴內湖考察t.Hub內科創新育成基地，營運方宏匯公司報告指出，目前進駐率達到97%多，不過不少新創公司大約2至3年就會離開，代表公司有所成長，將另移去處，長期在此也不見得是好事，台北市議員則要求針對要做好進駐公司篩選，必須確實幫助到新創公司

ＢＯＴ案「內科之心」創新育成基地正式名稱為「t.Hub」，營運方、宏匯公司總經理崔梅蘭今於現場報告指出，於2020年8月25日營運至今，申請通過團隊進駐家數共290家，目前進駐家數共160家，其中進駐獨立辦公室的新創育成31家，創新轉型50家，專業服務9家、進駐率97.24％。

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北市市議員汪志冰、洪婉臻關心育成空間的篩選條件，議員何孟樺、簡舒培提到場域的進駐及離駐率，洪婉臻表示，她過去揭露「內科2.0計畫」提供六處市有地供新創產業使用，卻發現兩處做為汽車銷售中心，分別由奧迪及特斯拉使用，租金更遠低於市價，兩公司皆非新創產業，因此篩選條件很重要，必須確實幫助新創產業。

進駐內科之心2年的威康資本公司總經理蔣豐蔚表示，對於新創公司來講場地租金是一大成本，進駐在t.Hub租金便宜且提供許多募資、法律等課程對新創公司來說是是一大助益。

崔梅蘭說明，t.Hub規範進駐時間為3年加3年，最多是6年時間，許多新創團隊在此經營一段時間、有所成長會，會再另尋去處，待太久也不是好事；至於補助資源的部分，中央給予新創團隊的各類補助金額很多，但重點在於申請機制不夠透明，補助一直都是不患寡而患不均。

台北市產發局長陳俊安表示，台北市的資金補助主要是青創貸款及中小企業貸款，兩種的過件率都達8成，從2年多前針對補助審查訂定嚴格，並針對前瞻性、市場性核准審查，內湖的部份下個階段將進入市場加速的階段，接著往品牌化、規模化發展。

台北市議會財建委員會今天赴內湖考察t.Hub內科創新育成基地。（記者楊心慧攝）

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