高雄黃線Y15聯開案出爐 鴻海估投資159億元蓋兩棟樓

高雄黃線Y15聯開案出爐，鴻海擬投資159億元蓋兩棟樓。（捷運局提供）

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市大眾捷運系統黃線Y15站土地開發案評選出爐，由鴻海精密工業股份有限公司獲選最優申請人；高市捷運局表示，本案預估總投資額159億元，開發量體規劃為地上兩棟分別為45、32層之辦公、餐廳、商場、企業安家宅與地下5層，並與捷運Y15站其1個出入口共構。

捷運局進一步指出，此案將與高雄港旅運中心間串接立體連通系統，辦公室空間將以鴻海科技集團打造「高雄亞灣 · 鴻海旗艦總部」之科技產業領航地標，預計引入就業機會約3000人，每年可創造約 200億元產值經濟效益。

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捷運局說明，Y15 站開發用地面積3433坪，苓雅區海邊路之特定經貿核心專用區（二）土地（建蔽率60%;容積率630%），鄰近高雄港旅運中心、高雄展覽館等國際旅運會展設；開發後市府分回樓地板將包含227席公共停車位及辦公空間等，並可提供更多辦公空間供企業總部進駐亞灣。

鴻海已在高雄布局電動車產業重要基地，將以本案為示範場域，從智慧交通出發結合電動巴士、車聯網及大數據分析應用，加上智慧港口與觀光等應用服務，導入軟體、電動車、電池與電芯產業3大產業領域，包含AI、AR、Web3.0、車聯網、雲端計算、電動車、 數位健康等領域，提升高雄核心科技能力，建立亞灣2.0 智慧城市產 業生態系。

捷運局補充，本案是中央地方攜手合作亞灣2.0政策後，第一個順利完成的大型公有土地招商案件，評選結果確立國際指標企業進駐亞灣區設立地標型的旗艦級總部，對於近年亞灣2.0政策執行也是立下高度政策意涵的里程碑，也對於捷運黃線聯開業務推動具有相當示範鼓舞效果。

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