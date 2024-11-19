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聯合國世界公廁日 中油董事長方振仁到花蓮掃廁所

2024/11/19 15:47

中油公司董事長方振仁刷洗公廁男生小便斗。（記者花孟璟攝）中油公司董事長方振仁刷洗公廁男生小便斗。（記者花孟璟攝）

〔記者花孟璟／花蓮報導〕今天11月19日是聯合國「世界廁所日」，台灣中油新任董事長方振仁今到花蓮的中油直營南浦加油站掃廁所，也歡迎用路人「來中油好方便」；花蓮縣環保局也統計，花蓮縣786間列管公廁9成9都達到特級以上，讓遊客到花蓮安心又方便。

今天世界公廁日，中油公司在花蓮吉安鄉南埔加油站舉辦「來中油好方便－公廁清潔總動員」活動，包括環境部環境管理署北區環境管理中心副主任黃士漢、中華民國加油站商業同業公會全國聯合會理事長李杰迅、台灣中油股份有限公司董事長方振仁、花蓮縣環保局科長林蔡毓、台灣中油副總經理羅博童等在加油站公廁彎腰刷馬桶，全國1900多座中油公司直營、加盟站同步動員清潔工作。

花蓮南埔加油站、花蓮慶豐昌加油站參與「來中油好方便－公廁清潔總動員」活動，獲得　董事長方振仁（右2）頒獎肯定。（記者花孟璟攝）花蓮南埔加油站、花蓮慶豐昌加油站參與「來中油好方便－公廁清潔總動員」活動，獲得　董事長方振仁（右2）頒獎肯定。（記者花孟璟攝）

中油公司董事長方振仁說，中油公司從1976年全面開放加油站免費公共廁所，2017年加油站廁所更在公廁設置免治馬桶，推動台灣公廁文化走向精緻化，尤其在2021年COVID-19疫情三級警戒期間，全國各公廁都關閉暫停服務，中油廁所因加強清潔及消毒工作，仍開放大眾使用。

方振仁說，中油推公廁文化也感謝環境部認同，今年共有2個加油站獲得環境部特優場所認證，包括台南、台東、新北等地方政府也都予以肯定，將持續落實永續ESG理念，做到環境保護、社會關懷，要讓全國民眾知道到中油好方便，把台灣城市提昇來到世界水準。

花蓮縣環保局科長林蔡毓說，花縣列管公廁共計786座，評比特優級公廁有784座，佔全縣列管公廁99.75％，公廁環境需達到「不髒、不濕、不臭」，其中台灣中油在花蓮共有18處計35間公廁全數為特優級，也加入環境部公廁促進認養計畫。他說，花蓮縣從2021年起新增43座友善公廁，也有4處公廁試辦AI智慧公廁，希望旅客感受優質如廁體驗。

台灣中油副總經理羅博童參加公廁清潔總動員，在南埔加油站刷免治馬桶。（記者花孟璟攝）台灣中油副總經理羅博童參加公廁清潔總動員，在南埔加油站刷免治馬桶。（記者花孟璟攝）

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