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遭控以公謀私 郭智輝辦公室重砲回轟：不缺錢、潑髒水大可不必

2024/11/19 14:48

針對立院質疑以公謀私一事，經濟部長郭智輝辦公室回擊，如此顛倒是非的潑髒水，僅能讓人才視公共服務為畏途。（資料照，記者廖家寧攝）針對立院質疑以公謀私一事，經濟部長郭智輝辦公室回擊，如此顛倒是非的潑髒水，僅能讓人才視公共服務為畏途。（資料照，記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕今日立院關切經濟部長郭智輝申報風波，質疑其退休計劃是為接軌經濟部長一職，指控以公謀私。郭智輝辦公室回擊，郭智輝不缺錢，被邀請擔任公職也是人生意外之旅，也如實向監察院申報，更感嘆「正是因為這樣顛倒是非的潑髒水指控過於氾濫」，才讓各領域的優秀人才「視公共服務如畏途」。

郭智輝辦公室指出，郭過去是上市公司經營者，工作近50年後已準備退休，因此提早展開傳承規劃，沒有擔任原公司的董事，過程完全符合法規、可受檢視，擔任投資公司股東是個人財產規劃，也如實向監察院申報。

郭智輝辦公室說明，郭智輝無論是上市公司經營者，或是擔任經濟部長，態度都是依法合規、確實申報，對不實指控深感遺憾。總統賴清德、行政院長卓榮泰邀請擔任公職是人生的意外之旅，而公司接棒傳承的規劃早在此事前就已展開，兩者並不相關。

郭智輝辦公室指出，郭智輝個人並不缺錢、也早已無所求，若只要追求個人生活品質，不必來擔任公職，對於委員「以公謀私」的指控深感不解，只能以蘇東坡與佛印的故事回應。

郭智輝辦公室強調，台灣在各個領域都有很多好人才，但總是視公共服務如畏途，正是因為這樣顛倒是非的潑髒水指控過於氾濫，但仍相信這不是社會的主流看法。

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