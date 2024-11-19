晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

遠傳捐贈百套「5G遠距診療在宅急症照護方案」

2024/11/19 14:43

圖右3為健保署署長石崇良，圖左3為遠傳總經理井琪。（記者王憶紅攝）圖右3為健保署署長石崇良，圖左3為遠傳總經理井琪。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕遠傳電信響應中央健保署「在宅急症照護試辦計畫」，今（19）日宣布，捐贈硬體價值近300萬元的100套「5G遠距診療在宅急症照護方案」捐給中華民國診所協會全國聯合會、台灣社區醫院協會、台灣居家醫療醫學會、台灣在宅醫療學會等四大醫療學協會。

遠傳總經理井琪指出，「在宅急症照護試辦計畫」提供居家醫療急症患者、照護機構住民、急診感染症輕症的行動不便民眾等三類病患住院以外的替代服務，減少急診及住院情形，減輕患者與家屬負擔，也避免院內交叉感染，此次遠傳捐贈的「5G遠距診療在宅急症照護方案」包含建置於醫療院所遠距看診所需的虛擬診間平台、與在宅或照護機構的遠端監測硬體設備，提供基層醫師社區醫療群使用，期待拋磚引玉，加速基層醫療院所推動數位醫療照護服務，降低病患與家屬的不便，同時緩解醫療量能。

井琪表示，有別於追求5G「殺手級應用」，遠傳將研發能量投入5G「救援者應用」，以5G網路結合軟體開發與雲端技術，自主開發5G遠距診療平台，將醫療資源送進15縣市、56個偏鄉，已涵蓋所有衛福部認定的山地離島地區衞生所，更將之延伸運用於緊急救護、視訊門診、居家長照等場域。

健保署署長石崇良表示，健保開辦以來，不斷精進居家照護服務模式，期望透過今年試辦的在宅急症照護，讓病患能在熟悉的環境接受完善的醫療照護，實現在地安養的目標。

目前遠傳「Health健康+」App已有上百個虛擬診間陸續開診，民眾免費下載App後，可串聯血糖、血壓、睡眠、體重、體脂、脈搏、連續心率、運動時間等多種生理量測裝置，自動上傳健康數據，使高齡者與照護者輕鬆進行健康管理，遠距的醫師端亦可掌握民眾健康數據與自我照護情形。此平台獲得ISO27001、美國HIPAA等多重資安認證，保障個資安全。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財