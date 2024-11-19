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勞動部員工輕生 前部長許銘春道歉

2024/11/19 14:22

勞動部發生員工輕生，前部長許銘春今日也為此道歉。（記者李靚慧攝）勞動部發生員工輕生，前部長許銘春今日也為此道歉。（記者李靚慧攝）

相關新聞請見：許銘春為勞動部人事爭議致歉 知情人士為阿春抱屈

〔記者李靚慧／台北報導〕今日勞動部召開記者會，宣布勞動部北分署員工輕生案的調查結果，前勞動部部長許銘春下午發出聲明，針對當時的次長王安邦雖因管理問題，曾約談分署長謝宜容卻未向上呈報，導致她未能在第一時間即時得知分署長的情況，在此表達「最深的歉意與遺憾」。

前勞動部長許銘春，針對今日勞動部發布的調查報告，提出以下回應：

任何同仁的逝去，對我來說都是最悲痛的事。我與各位一樣，是經由媒體報導才知悉當時的次長曾為了管理問題約談分署長，我就當時未能即時得知該分署長的情況，在此表達最深的歉意與遺憾。

根據勞動部調查結果，輕生的同仁長期工作負荷量太重，這是政府機關長期人力不足的問題，隨著為民服務的業務量增加，但公務人力卻沒有隨之調整，過去我也曾為了發展署的員額不足向行政院爭取提升勞動條件，但受限於體制未果。

我們要記起教訓，希望經過這次憾事後，勞動部員額不足能夠受到行政院的重視；此外，各地方政府也要重新檢視，業務量與人力要符合比例，我們要痛定思痛徹底檢討，友善職場就從公部門開始。

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