謝宜容遭質疑「有靠山」僅「調職」何佩珊：考績會最重可予停職

勞動部長何佩珊與擔任專案小組召集人的勞動部政務次長許傳盛，今日召開記者會，正式對外說明公務員輕生事件的調查結果。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部北分署公務員輕生事件，原分署長謝宜容雖已調離北分署長職、降調為非主管職，但外界關注其「綠色」背景，質疑謝宜容背後「有綠營靠山沒人敢動」，媒體追問何佩珊後續的處置，何佩珊回應表示，他未來不會再濫用職權，因為「已經沒有權力」，但如何安排職務「還在思考中」。

勞動部長何佩珊今日宣布，原分署長謝宜容即日起已離開原機關，「降為非主管職」，但外界質疑．謝宜容之所以能從勞動部部長室高昇至分署擔任署長，是因為「背後有靠山」，所以即使報告完成，也只是對他「調職」。

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何佩珊表示，對謝宜容的處置，是即日起調離北分署長一職，並降調為非主管職，但同時也送考績會，依公務人員考績法規定議處，考績會最重是可以「停職」，勞動部長沒有停止他的權力，而是送考績會，「不是背景硬」的問題，而是制度上須經過應有的程序。

對於外界質疑其升遷過程，何佩珊強調，任何升遷都是合法合規，但無法確保每個人升遷後都能勝任該職務。目前已將他「降為非主管職」，未來的職務不可能再「濫用職權」，因為他已經沒有權力，會成為幕僚的職務，但最後究竟要擔任何種職務，何佩珊解釋，因為時間緊迫，所以未來謝宜容的安排，「我還在思考中」。

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