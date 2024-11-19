晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

謝宜容遭質疑「有靠山」僅「調職」何佩珊：考績會最重可予停職

2024/11/19 14:13

勞動部長何佩珊與擔任專案小組召集人的勞動部政務次長許傳盛，今日召開記者會，正式對外說明公務員輕生事件的調查結果。（記者李靚慧攝）勞動部長何佩珊與擔任專案小組召集人的勞動部政務次長許傳盛，今日召開記者會，正式對外說明公務員輕生事件的調查結果。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部北分署公務員輕生事件，原分署長謝宜容雖已調離北分署長職、降調為非主管職，但外界關注其「綠色」背景，質疑謝宜容背後「有綠營靠山沒人敢動」，媒體追問何佩珊後續的處置，何佩珊回應表示，他未來不會再濫用職權，因為「已經沒有權力」，但如何安排職務「還在思考中」。

勞動部長何佩珊今日宣布，原分署長謝宜容即日起已離開原機關，「降為非主管職」，但外界質疑．謝宜容之所以能從勞動部部長室高昇至分署擔任署長，是因為「背後有靠山」，所以即使報告完成，也只是對他「調職」。

何佩珊表示，對謝宜容的處置，是即日起調離北分署長一職，並降調為非主管職，但同時也送考績會，依公務人員考績法規定議處，考績會最重是可以「停職」，勞動部長沒有停止他的權力，而是送考績會，「不是背景硬」的問題，而是制度上須經過應有的程序。

對於外界質疑其升遷過程，何佩珊強調，任何升遷都是合法合規，但無法確保每個人升遷後都能勝任該職務。目前已將他「降為非主管職」，未來的職務不可能再「濫用職權」，因為他已經沒有權力，會成為幕僚的職務，但最後究竟要擔任何種職務，何佩珊解釋，因為時間緊迫，所以未來謝宜容的安排，「我還在思考中」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財