會寫程式又會教學！俄7歲天才男童獲IT公司工作邀約

俄羅斯聖彼得堡的7歲程式天才男童謝爾蓋（Sergey）。（圖截至YouTube）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《BCC》報導，俄羅斯聖彼得堡的7歲程式天才男童謝爾蓋（Sergey）因其卓越的程式開發技能，以及極具天賦的教學能力吸引俄羅斯資訊安全公司Pro32注意，Pro32甚至還發出工作邀約，希望邀請謝爾蓋成為該公司培訓主管。

報導指出，謝爾蓋因自5歲起開始在網路上分享自己如何寫程式，打響名號。謝爾蓋上傳分享的內容主要是針對Python和Unity等編程式語言的教學，當中有部分內容也牽涉到神經網路等人AI技術。

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由於謝爾蓋分享的影片內容豐富，再加上淺顯易懂，吸引許多人訂閱學習，目前謝爾蓋的YouTube頻道擁有超過3500名訂閱者。

謝爾蓋卓越的程式開發技能和極具天賦的教學能力，也吸引俄羅斯資訊安全公司Pro32注意，Pro32甚至還向謝爾蓋發出工作邀約，希望謝爾蓋加入其管理團隊，成為該公司培訓主管。

但根據俄羅斯法律，謝爾蓋在年滿14歲之前，不能擔任任何有薪工作，此意味著Pro32要等謝爾蓋等上7年之久。

但即便如此，Pro32表示願意等待。Pro32執行長曼迪克（Igor Mandik）將謝爾蓋形容為「程式界莫札特」，並確信謝爾蓋到了14歲時，將能成為厲害的開發和教學專家，並稱屆時不僅Pro32的程式設計師，公司的銷售人員、會計師等員工，也都能從謝爾蓋身上學到不少東西。

Pro32也透露，公司已與謝爾蓋的父母討論，看要如何在這7年內進行合作。謝爾蓋父母表示感到驚訝，並非常高興並期待謝爾蓋加入Pro32。

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