泡沫初現？美「公司債利差」創史上新低 標普示警 : 須注意

美國投資級和高收益公司債券利差在上週降至歷史最低水平。（美聯）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕因聯準會（Fed）啟動貨幣緊縮週期，導致美國的利率水平在過去2年多處於歷史高位，當前的利差水平可能掩蓋了部分企業在實際借貸成本和債務可持續性所面臨的壓力。美國投資級和高收益公司債券利差在上週降至歷史最低水平；專家指出，這一現象可能被視為泡沫早期跡象。

標普強調，這一變化需關注。

根據標普全球評級（S&P Global Ratings）1份報告指出，11月12日投資級債券的利差收窄至82個基點（相較於美國國債的溢價），而高收益債券的利差在11月14日收窄至214個基點。

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標普報告指出，這種激進的定價也可能被解讀為泡沫的初步跡象。

據報導，儘管市場普遍預期，未來幾個月降息的次數恐將少於預期，但與此同時，市場利差依然在收窄。目前，這一趨勢僅限於美國。

標普認為，隨著利差接近歷史低點，債券市場的發展將繼續受到美國經濟增長、企業盈利和全球地緣政治動態的影響。

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