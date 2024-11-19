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焦點股》光鋐：虧損大幅改善 亮燈漲停

2024/11/19 12:59

光鋐（4956）受惠於前3季獲利表現較去年同期顯著成長，加上矽光子題材持續加持，今日獲得買盤進場拉抬股價。（圖取自光鋐官網）光鋐（4956）受惠於前3季獲利表現較去年同期顯著成長，加上矽光子題材持續加持，今日獲得買盤進場拉抬股價。（圖取自光鋐官網）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）集團轉投資的磊晶廠光鋐（4956）受惠於前3季獲利表現較去年同期顯著成長，加上矽光子題材持續加持，今日獲得買盤進場拉抬股價，截至中午12時37分暫報37.55元，成交量逾5800張，尚有超過8700張漲停委買單尚未成交。

光鋐第3季營運達到損益兩平，儘管較第2季每股盈餘0.02元略微衰退，不過卻明顯優於去年同期的每股淨損0.15元，從前3季每股虧損0.11元來看，同樣優於去年同期的每股淨損0.63元，管理層看好今年第4季營運將呈現季對季持平，2025年營運目標成長雙位數百分比。

光鋐現階段聚焦LED於感測、車載領域方面的應用，其中，感測產品橫跨醫療、自動化產業，正在持續聚焦人體生理監控的市場需求。車載LED業務則與規模較大的封裝廠攜手合作，鎖定中國以外的歐美客戶，明年可望會有較為明顯的成長，並逐年更上一層樓。

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