許銘春為勞動部人事爭議致歉 知情人士為阿春抱屈

許銘春為勞動部疑似霸凌衍生的相關爭議致歉。（記者王榮祥翻攝）

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對勞動部北分署公務員疑似遭霸凌後輕生事件調查出爐。前勞動部長許銘春今指出，當時未能即時得知該分署長情況，她要表達最深歉意與遺憾，但有消息人士為阿春部長抱屈、爆料當時有人知情不報。

勞動部北分署公務員疑遭霸凌後輕生事件經勞動部調查小組調查後，勞動部長何佩珊今宣布，分署長謝宜容情緒控管不當涉職場霸凌情節重大，除了調離非主管職、送公務人員考績法議處。

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許銘春對此事件表示，任何同仁的逝去，對她來說都是最悲痛的事，她與各位一樣，是經由媒體報導才知悉當時次長曾為了管理問題約談分署長，自己就當時未能即時得知該分署長情況，在此表達最深的歉意與遺憾。

她引述勞動部調查結果，輕生同仁長期工作負荷量太重，認為這是政府機關長期人力不足問題，隨著為民服務業務量增加，但公務人力卻未隨之調整，過去也曾為發展署員額不足向行政院爭取提升勞動條件，但受限於體制未果。

許銘春喊話應記起教訓，希望經這次憾事後，勞動部員額不足能夠受到行政院重視；各地方政府也要重新檢視業務量與人力要符合比例，要痛定思痛徹底檢討，友善職場就從公部門開始。

但有消息人士為阿春部長報屈、向本報爆料當時疑似有心人士「知情不報」?導致許銘春沒能在第一時間掌握檢舉訊息，錯失處理先機，這位有心人士後來還主動放消息帶風向，把責任推向阿春，阿春部長雖然沒說出口，但真的衰到有春。

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