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經濟慘、就業難！中國社會成高壓鍋 「絕望病」釀連環暴力

2024/11/19 15:20

中國社會如同高壓鍋，快速發展的經濟與日益嚴峻的社會矛盾張力，導致了一幕幕悲劇的發生。（資料照，彭博）中國社會如同高壓鍋，快速發展的經濟與日益嚴峻的社會矛盾張力，導致了一幕幕悲劇的發生。（資料照，彭博）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕進入年尾，中國社會如同高壓鍋，快速發展的經濟與日益嚴峻的社會矛盾張力，導致了一幕幕悲劇的發生。在高房價、內卷化、就業困境、社會不公等問題，使得人們被壓得喘不過氣，有人選擇「躺平」、「擺爛」，甚至是徹底逃避，或是伺機傷人，導致了悲劇慘案接連發生，形成了對現實中國的「心理割裂」。

根據《自由亞洲電台》報導，2024年邁向尾聲，但近來中國社會悲劇接連發生，繼珠海惡意衝撞導致30多人死亡、40多人受傷事件震驚國際，只過了幾天，又傳出江蘇無錫學校隨機傷人致死案，導致8人死亡、17人受傷。與此同時，廣州的廣東工業大學17日也發生傷人事件，上述事件進一步加劇了大眾的不安情緒。

報導提及，山東網路評論人士受訪時表示，當下民眾尤其是年輕人的生存壓力越來越大，「國內經濟形勢不太好，生存壓力，就業和房價壓力愈來愈大，製造壓力的一方也不解決這個問題，也不舒緩壓力，一些人愈來愈覺得活著沒有意義，這個社會非常不公平，產生了仇恨制度心理，導致接二連三的悲劇發生。」

報導指出，上述的悲劇不侷限發生在校園等公共場所。因房貸、教育支出等經濟壓力，也使得部分家庭出現極端事件，甚至走向破裂。工作場所的過勞文化，比如「996（9點上班、9點下班、工作6天）」、「007（凌晨0時起上班至翌日0時下班，每週工作7天，即全天候工作，全年無休）」也成為隱形殺手，導致抑鬱和猝死事件頻傳。經濟壓力與制度性問題的交織，正逐步撕裂中國社會的肌理。

作家野夫接受採訪表示，「在當下的中國，生計漸少、壓力增大，中下階層絕望情緒增生，暴戾之氣必將泛起。整個社會處於高壓鍋狀態，只堵不疏，終將一爆。再加上魯迅所謂族性卑怯，不敢向強權，而只敢無差別泄憤於平民，此即亂世之兆。」

學者王群則認為，在上述問題的背後，是社會治理模式的深層次矛盾，「第一，是中國過度經濟化的政策傾向，包括經濟發展優先於社會公平，導致個人幸福感被忽視等；其次是公共資源分配不均，比如教育、醫療和住房資源集中於少數區域，普通人難以享受公平的機會；第三是輿論環境壓抑，比如社會問題的批評聲音往往被壓制，表達管道的阻塞加劇了年輕一代的無力感。」

有網友將中國民間暴力傾向稱為「絕望病」，即社會失望引發的報復或反社會行為。公益學者陸軍向《自由亞洲電台》表示，「絕望病」爆發就如同高壓鍋沒有減壓裝置，「在一個正常的社會，它會給每一個人提供情緒的出口，實現司法公正的機會，但在當前中國社會，對於輿論的打壓、對於司法公正的打壓，可謂變本加厲，司法公正急速倒退。」

中國現今的年輕人面對的不僅是經濟問題，更是社會制度與治理方式的多重挑戰。短期的逃避無法解決問題，政府需反思過度追求經濟發展的後果，從制度層面解決資源分配不均與社會壓抑。

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