中國經濟朝最壞發展！ 報告示警：緩步全面衰敗、因金融風暴立即崩潰

陸委會委託中華經濟研究院學者撰文分析中國第三季經濟情勢，報告直指中國經濟持續陷入通貨緊縮陰霾，「國進民退」問題依舊，當前經濟成長端仍賴出口支撐，事態正朝最壞的方向發展。（法新社資料照）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會委託中華經濟研究院學者撰文分析中國第三季經濟情勢，報告直指中國經濟持續陷入通貨緊縮陰霾，「國進民退」問題依舊，當前經濟成長端仍賴出口支撐，事態正朝最壞的方向發展。展望未來，中國經濟若非因長期空轉，緩步走向全面衰敗，便是因系統性金融風暴，觸發立即崩潰，尤其是危機已由企業擴散到大型銀行。

外人直接投資（foreign direct investment, FDI）連續17個月負成長。若交叉比對跨境 FDI，估計在陸外資撤廠與利潤返還2.2 兆人民幣。（圖擷取自「中國大陸第三季經濟情勢觀察」報告）

「中國大陸第三季經濟情勢觀察」報告指出，國際市場看衰人民幣走勢，法人機構連續8個月減持境內證券。中國官方再降準降息，然而願意更多儲蓄的存戶比率，仍連續4季維持在6成以上。多家國際組織與投資銀行預期，中國2024年經濟成長率介於4.5%至5.0%，加權平均為4.8%，較前次預測值下修0.1個百分點，且低於5.0%的政府預期。

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中國的消費者物價指數（CPI）年增率，連續17個月低於1.0%；生產者物價指數（PPI）更連續21個月負成長，深陷通貨緊縮的陰霾。（圖擷取自「中國大陸第三季經濟情勢觀察」報告）

值得注意的是，中國經濟持續低迷，2024年前3季經濟成長率為4.8%，連續2季放緩；其中，工業增加值較上年同期增長5.4%，高於服務業增加值年增率0.7個百分點，兩者差距連續3季為正，顯示「脫虛向實」持續發酵。惟此加劇產能過剩，工業產能利用率落在75.0%的警戒線上。

報告分析，中國內需愈加頹靡。社會消費品零售總額年增率，由2023年前5個月的9.3%，驟降至2024年前3季的3.3%。期間，城鎮固定資產投資年增率滑落0.6個百分點；其中，民間投資再度陷入負成長。國企投資年增率也由14.1%的高峰，收縮至當前的6.1%。國進民退問題依舊，並凸顯國企投資愈趨乏力。

據觀察，中國當前經濟成長端賴出口支撐，前3季貨貿進出口分別年增2.2%與4.3%，出口增速連續4個月高於進口。影響所及，貨貿順差達4.5兆美元，僅次於2022年同期。外人直接投資（foreign direct investment, FDI）則連續17個月負成長。若交叉比對跨境FDI，估計在陸外資撤廠與利潤返還2.2兆人民幣。

在金融風險方面，報告提到，9月底中國的狹義貨幣供給量（M1）連續6個月負成長，其與廣義貨幣供給量（M2）增速差距擴大到14.2個百分點，資金愈趨長期配置。據此，消費者物價指數（CPI）年增率，連續17個月低於1.0%；生產者物價指數（PPI）更連續21個月負成長，中國深陷通貨緊縮的陰霾。

另外，中國房地產開發投資、商品房銷售額與70大中城市新屋房價，分別連續30個月、15個月與30個月衰退。在此期間，10年期國債殖利率平均，由2.80%降至2.10%，顯示資金轉向債市。尤其關注的是，受到9月24日救市措施的刺激，上證綜指飆升到30日的3337點，較23日暴漲21.4%。

報告進一步分析，受到銀行資金挹注，信用債違約連續17個月負成長；即便如此，票據逾期仍年增35.8%。紓困貸款尚衝擊金融機構運營。6月底，銀行淨息差降至1.54%，低於1.8%的門檻。資產利潤率（ROA）降至0.69%，逼近0.6%的警戒值。不良貸款（NPL）也膨脹至3.3兆人民幣，較2021年9月底暴增17.9%

不僅如此，人民幣匯率亦持續承壓。今年第3季，香港離岸人民幣兌美元即期匯率，平均為7.160，較在岸價貶值0.6%；國際市場看衰人民幣走勢。受此影響，法人機構連續8個月減持境內證券，累計拋售2020億人民幣。資本外逃（capital flight）亦連續8個月，估計匯出4017億美元。

值得注意的是，中國深陷「流動性陷阱」與「資產負債表衰退」，即便持續降準與降息，願意更多儲蓄的存戶比率，仍連續四季維持在6成以上。尤其是2021年9月至今年6月，房貸利率累計下調2.0個百分點，反而誘發提前還款潮，而房貸餘額連續5季負成長。

報告指出，因減稅降費與房市低迷，中國前8個月稅收與土地出讓收入，分別年減5.3%與25.4%；目前端賴非稅收入，年增率高達11.7%。即便政府撙節開支，赤字仍高達9739億人民幣。短絀部分由舉債支應，故中央國債與地方債餘額，分別年增21.0%與12.6%；城市投資建設公司債（城投債）餘額，則削減4.5%。

更嚴峻的是，採購經理指數（PMI）中的製造業與服務業雇用意願，皆連續19個月低於50%的景氣榮枯線。與之對應的是，消費者信心指數（CCI）中的收入預期與消費意願，也連續17 個月低於100點的衰退區間。綜言之，中國深陷「節儉悖論」（paradox of thrift）的惡性循環當中。

報告評估，北京當局堅持漸進改革，使民眾適應經濟愈趨低迷，藉此避免羊群效應（herding effect）與金融風暴。但代價是，外資看空經濟，持續自中國撤離。展望未來，中國經濟若非因長期空轉，緩步走向全面衰敗；便是因系統性金融風暴，觸發立即崩潰，尤其是危機已由企業擴散到大型銀行。

並示警，各國將相繼反制中國出口傾銷，削弱人民幣的支撐力道。綜言之，事態正朝最壞的方向發展。對此，台灣應構築防禦工事，迎接無法避免的完美風暴。

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