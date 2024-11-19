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去年租金補貼率48％ 核准戶近一半租金是中央付的

2024/11/19 12:17

去年全國租金補貼最終核定戶數為60.7萬戶，平均補貼率約48%。（記者徐義平攝）去年全國租金補貼最終核定戶數為60.7萬戶，平均補貼率約48%。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕去年「300億元中央擴大租金補貼」核准件數大爆發，推升內政部可掌握有效租約至68.7萬件，進而了解更多房東資訊，其中去年全國租金補貼最終核定戶數為60.7萬戶，平均補貼率約48%，若以每月房租8千元推估，每月補助金額約3840元，換句話說，每月房租自付額為4160元。

根據最新發布的內政統計通報，去年有效租約來源，近60萬件、逾87%是來自租金補貼、反觀租金實價登錄來源則不到2.1萬件、占比更僅有3%，其它則是包租代管提供。

青壯年居住負擔沉重 買不起房 房租要靠政府補貼

進一步觀察內政部掌握全國有效租約租屋族的年齡分布，以20至29歲比率最高、約29.4%，其次則是40至49歲、約19%，第三名則是30至39歲、約18.2%，三個年齡層的租屋族和占比約66.6%。房地產業者分析，20至39歲占比高達47.6%、將近5成，而租金補貼申請資格之一，是要名下無房，此數據凸顯青壯年居住負擔沉重，買不起房的比率相對高，租屋上更需要政府補助租金。

房市專家何世昌指出，青壯族群無力購屋者眾，租屋比率較高並不奇怪，而租屋族可申請中央租金補貼，再利用各縣市政府的加碼補貼，不僅能降低租屋負擔，也能儘快存下人生第一桶金。在政府祭出租金補貼與公益出租人措施後，房東逃漏稅空間越來越小，包租公們可能要思考主動報稅，以免被查獲後又追繳前幾年租金所得稅與罰鍰。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，租金補貼可以降低租屋族的負擔，近年房地產稅收金額相當多，的確有空間幫助租屋族。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，從目前租金實登的來源來看，除一般民間租金之外，還有包租代管案件，以及「300億元中央擴大租金補貼」，前者是一般市場經濟下的正常租金，後兩者則隱含政策補貼的效果，進一步分析，包租代管以減稅方式補貼房東，而租金補貼方案則是直接挹注租客，對於拉抬租金有一定作用，整體而言是為適應高房價、升息循環，再加上健全租屋市場資訊的階段性措施，會不會成為長期、固定的社福措施，間接扭曲市場，或排擠社宅運作，甚至成為補貼黑洞，值得觀察。

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