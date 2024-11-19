晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

超諷刺！勞動部輕生員工生前「長期超時工作沒報加班」

2024/11/19 12:06

勞動部政務次長許傳盛還原該輕生員工生前的遭遇，現場讓何佩珊、許傳盛同時掉下眼淚。 （記者李靚慧攝）勞動部政務次長許傳盛還原該輕生員工生前的遭遇，現場讓何佩珊、許傳盛同時掉下眼淚。 （記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部調查北分署員工遭霸凌輕生案件，勞動部政務次長許傳盛還原該輕生員工生前的遭遇，認定其長期超時工作、分署人力配置不合理、長期工作壓力大及工作產生挫敗感孤立無援，而壓垮他的最後一根稻草，則是他獨力負責的「智能就業服務系統」再次遭退件。

勞動部11月8日由政務次長許傳盛籌組調查小組，根據勞動部的調查，輕生的資訊人員，是否有持續性冒犯等行為，導致走上輕生一途，發現他「長期遭受不公平對待或過度要求」，勞動部調閱他的出勤資料發現，他從未報加班．卻長期「早到晚退」，且事發前的10月22日至11月1日，工時從早上5點多到晚上7、8點才下班，每天都超過12小時。

許傳盛指出，該輕生員工「長期超時工作」，被賦予非常多的資訊任務，根據勞動部發布的調查報告，北分署掌管７個縣市，卻只有他1個專任正式資訊人員及5個承攬人員，依照政府規定承攬人員不能寫公文，其他承攬人員要主動幫忙，但他自我要求高，守法要獨自進行。

「自我了斷」一語成讖 何佩珊、許傳盛落淚

許傳盛指出，「壓垮他的最後一根稻草」，是10月30日，「智能就業服務系統」再次被分署退件，許傳盛透露有員工在訪談時指出，過去曾詢問該輕生員工「如果最後做不出來怎麼辦？」他曾回答「就自我了斷啊」，沒想到最後一語成讖，現場讓何佩珊、許傳盛同時掉下眼淚。

許傳盛強調，「智能就業服務系統」難以達成，但沒有任何人可以協助，雖然訪談無法證明分署長謝宜容以丟公文、辱罵等霸凌手段對待該員工，導致其輕生，但龐大的工作壓力，卻是導致該員工輕生的主因。

不過，經訪談顯示，謝宜容長期在北分署有「辱罵咆哮貶低」等行為，導致112年至113年，多達6位公務員離開，謝宜容的確有嚴重的職場霸凌行為。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財