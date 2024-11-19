超諷刺！勞動部輕生員工生前「長期超時工作沒報加班」

勞動部政務次長許傳盛還原該輕生員工生前的遭遇，現場讓何佩珊、許傳盛同時掉下眼淚。 （記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部調查北分署員工遭霸凌輕生案件，勞動部政務次長許傳盛還原該輕生員工生前的遭遇，認定其長期超時工作、分署人力配置不合理、長期工作壓力大及工作產生挫敗感孤立無援，而壓垮他的最後一根稻草，則是他獨力負責的「智能就業服務系統」再次遭退件。

勞動部11月8日由政務次長許傳盛籌組調查小組，根據勞動部的調查，輕生的資訊人員，是否有持續性冒犯等行為，導致走上輕生一途，發現他「長期遭受不公平對待或過度要求」，勞動部調閱他的出勤資料發現，他從未報加班．卻長期「早到晚退」，且事發前的10月22日至11月1日，工時從早上5點多到晚上7、8點才下班，每天都超過12小時。

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許傳盛指出，該輕生員工「長期超時工作」，被賦予非常多的資訊任務，根據勞動部發布的調查報告，北分署掌管７個縣市，卻只有他1個專任正式資訊人員及5個承攬人員，依照政府規定承攬人員不能寫公文，其他承攬人員要主動幫忙，但他自我要求高，守法要獨自進行。



「自我了斷」一語成讖 何佩珊、許傳盛落淚

許傳盛指出，「壓垮他的最後一根稻草」，是10月30日，「智能就業服務系統」再次被分署退件，許傳盛透露有員工在訪談時指出，過去曾詢問該輕生員工「如果最後做不出來怎麼辦？」他曾回答「就自我了斷啊」，沒想到最後一語成讖，現場讓何佩珊、許傳盛同時掉下眼淚。

許傳盛強調，「智能就業服務系統」難以達成，但沒有任何人可以協助，雖然訪談無法證明分署長謝宜容以丟公文、辱罵等霸凌手段對待該員工，導致其輕生，但龐大的工作壓力，卻是導致該員工輕生的主因。

不過，經訪談顯示，謝宜容長期在北分署有「辱罵咆哮貶低」等行為，導致112年至113年，多達6位公務員離開，謝宜容的確有嚴重的職場霸凌行為。

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