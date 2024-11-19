光靠高品質不夠力 ! 德企憂：德國製造業正崩盤

中國汽車工業積極出口，帶給德國汽車市場巨大衝擊。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近年能源價格飛漲、勞力短缺和成本上漲，還有中國低價產品競爭等問題，導致德國製造業逐漸失去耀眼的光芒。德國經濟學家及企業主直言，光靠高品質是不夠，憂心德國製造業正在「崩盤」。

德國經濟學家烏爾里克（Ulrike Malmendier）表示，在德國經濟的支柱產業中，包括汽車、化工和機械製造失去成長，並沒有跟上全球貿易增長的步伐，而中國與德國相比，不僅只生產更便宜的產品，也已成為德國高品質產品的競爭對手。

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《BBC》指出，德國部分企業，尤其是汽車製造商，將來自中國的競爭視為關鍵壓力，中國市場對德國汽車需求已經降溫，國內也擁有強大的汽車工業並積極出口，反過來帶給德國汽車市場造成衝擊。

德國漢堡商業銀行經濟學家塞勒斯（Cyrus de la Rubia）指出，自2021年初以來，中國電動車出口成長1150%，就算把所有汽車類型都考慮進去，中國汽車出口仍增加600%，但同期的德國出口僅成長60%，全球汽車產業市佔率明顯發生變化。

不少德國企業家也發現，德國製造不再獨享「高品質」這個標籤，唯有提高創新力才有機會實現轉型。

德國通風、空調和工程系統製造商施樂百（Ziehl-Abegg）執行長Joachim Ley表示，依靠低成本利潤的德國製造商可能會舉步維艱，但具有創新功能的高品質產品是有前景。

德國中小企業倍福自動化有限公司（Beckhoff Automation 創辦人Hans Beckhoff表示，通常每5到8年就會發生一次危機，但目前德國製造業所面臨的危機，是該公司創立44年以來，從未見過的，是非常、非常嚴重的崩盤。

Hans認為，現在德國製造業面臨的危機，其實是一件好事，因為這將提高動力。許多德國企業家也都認為，也許這場危機是德國所需要的，這讓德國意識到「必須要採取行動」。

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