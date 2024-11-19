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勞動部員工輕生 涉霸凌分署長謝宜容降調送考績會

2024/11/19 10:52

對於勞動部員工疑遭霸凌輕生，勞動部長何佩珊與次長許傳盛今向家屬、外界鞠躬道歉。（記者李靚慧攝）對於勞動部員工疑遭霸凌輕生，勞動部長何佩珊與次長許傳盛今向家屬、外界鞠躬道歉。（記者李靚慧攝）
發展署署長蔡孟良主動請求處分 一併送考績會議處

〔記者李靚慧／台北報導〕針對勞動部北分署公務員疑似遭霸凌後輕生事件，經勞動部調查小組調查後，勞動部長何佩珊今日宣布，分署長謝宜容情緒控管不當，涉職場霸凌情節重大，除了即日起調離北分署長一職，並降調為非主管職、依公務人員考績法議處；發展署署長蔡孟良主動表示必須概括承受，自請最嚴厲處分，會一併送考績會議處。

對於勞動最高主管機關，發生員工輕生事件，何佩珊與許傳盛今日代表勞動部，向該員工及其家屬，致上最深的敬意與歉意。

何佩珊指出，此次引發該員工輕生的導火線，是獨自負責「智能就業服務系統」，他是「唯一」正式人員、長期超時工作，一人獨自承擔所有北分署的資訊工作，但他認為「智能就業服務系統」不可行，因此產生挫敗感。

何佩珊致歉 爭取「因公傷亡」撫卹補償

何佩珊也宣布，北分署所有資訊標案均暫時停止，重新評估研議其合理性，並同步檢討相關資訊人力配置。勞動部也將追頒授予該員工勞動獎章，並為他向考試院爭取，認定為「因公傷亡」的公務人員撫卹補償。

勞動部今（19）日召開記者會，由勞動部部長何佩珊，與專案小組召集人、勞動部政務次長許傳盛，正式對外說明公務員輕生事件的調查結果。

何佩珊指出，分署長謝宜容管理方式雖非該員工離開的直接原因，但仍須為此負機關首長的行政責任，即日起調離北分署長一職，並降調為非主管職。經調查，謝宜容的管理方式及情緒控管確有不當，以至於造成其他員工「職場霸凌」的感受，也導致一級主管不敢反映意見，下情無法上達，這部分將依公務人員考績法規定議處。

除了謝宜容、蔡孟良外，直接督導資訊小組的北分署副分署長李燕玲、秘書室主任劉麗利，因沒有及時檢討智能就業服務系統目標，也沒有幫助聯繫相關單位，更沒有發現同仁無助，也要負擔連帶責任，一併送考績會議處。

勞動部發展署北基宜花金馬分署本月４日發生公務員輕生事件，一名39歲員工疑似遭到職場霸凌，選擇在辦公室結束生命，事件發生後，外界紛紛將矛頭指向分署長謝宜容，因事件愈演愈烈，勞動部長何佩珊指派政務次長許傳盛擔任行政調查小組召集人，邀集專家及員工代表組成調查小組，除了進行相關人員訪談，更對全體員工發出問卷，了解事件始末、釐清事實真相，問卷於上週5完成回收並進行分析，今日對外發布調查結果。（14:08更新）

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