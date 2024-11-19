川普社群媒體公司傳要收購加密平台Bakkt 股價雙雙飆漲

傳「川普媒體與科技集團（Trump Media & Technology Group，TMTG）」將收購加密平台Bakkt。（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統當選人川普（Donald Trump）旗下社交媒體公司「川普媒體與科技集團（Trump Media & Technology Group，TMTG）」傳出將收購加密貨幣交易公司「Bakkt」，消息一出，引發外界關注，並激勵2家週一（18日）股價雙雙飆漲。

綜合媒體報導，根據知情人士消息指出，TMTG正就收購Bakkt全部股份進行深入談判，且雙方談判已經達到「進一步的階段」。

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報導指出，目前尚未確定談判交易金額，但截至18日收盤，Bakkt的市值約為1.5億美元。

消息一出，引發外界關注，並激勵2家週一（18日）股價雙雙飆漲，TMTG 18日股價大漲16%，收在32.78美元，而Bakkt更是暴衝162.46%，盤中數度因波動過大觸發熔斷，最終收在29.71美元。

對於上述報導，Bakkt拒絕置評，而TMTG尚未回應媒體置評請求。

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