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焦點股》IET-KY：取得晶片法補助、Q4營運重返成長 股價大漲

2024/11/19 10:14

IET-KY董事長高永中於日前法說會表示，已取得晶片法補助且Q4營運重返成長，今日股價大漲。（資料照）IET-KY董事長高永中於日前法說會表示，已取得晶片法補助且Q4營運重返成長，今日股價大漲。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕雖然第3季財報虧損，不過，IET-KY（4971）董事長高永中日前法說會時指出，根據德州晶片法案，IET-KY已取得412萬美元補助，且第4季磷化銦客戶訂單湧現、砷化鎵訂單大幅上升，營運重返成長軌道，今日股價開低走高，截至9:53分為止，大漲5.5元、暫報82.5元，漲幅逾7%，成交量超過700張。

IET-KY 10月營收0.56億元，年減11.44%，今年前10月累計營收為5.49億元，與去年同期約持平；至於第3季營收1.48億元、季減4.52%、年減27.45%，稅後淨損0.45億元、每股淨損1.25元。

高永中解釋，原計畫於第3季開始貢獻營收的機台改裝訂單受客戶資金影響而順延，將爭取今年內增加機台改裝升級收入；同時，他也說，展望2025年，IET-KY的4大產品線皆有成長動能，受惠於AI浪潮，今年IET也配合客戶在磷化銦高速高頻元件量產的規劃與驗證投入研發，明年可望開花結果，至於磊晶業務，加上機台與硬體構件營收，並佐以德州晶片法案與聯邦晶片法案補助款，預期明年營運可望拾級而上，交出亮麗成績。

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