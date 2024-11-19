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黃金價格「大跳水」後還能買嗎？專家曝光「1關鍵」

2024/11/19 13:54

隨著市場對川普2.0新政策預期，黃金價格出現下跌趨勢，令不少投資人擔心「黃金還能買嗎？」（路透）隨著市場對川普2.0新政策預期，黃金價格出現下跌趨勢，令不少投資人擔心「黃金還能買嗎？」（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著市場對川普2.0新政策預期，黃金價格出現下跌趨勢，令不少投資人擔心「黃金還能買嗎？」，專家坦言，從長線來看，黃金可能還有一定的上漲空間，關鍵是黃金從選後已經跌了不少，目前黃金進入到一個價格更合理的區間，因此適合逢低買入。

《彭博》報導，德意志銀行的數據顯示，在川普勝選後的2天內，黃金的表現是至少13次美國總統大選中最差的。而金價自選後到上週五（15日），已下跌了近7%，這與美股、比特幣等其他資產的火熱表現，形成了明顯對比。

而自川普勝選以來，美元的大幅上漲對黃金不利，因為黃金是以美元計價的。同時，美國經濟狀況似乎相當不錯，通膨有所緩和，聯準會也不急於繼續降息。

美國銀行高級投資策略總監羅沃斯（Rob Haworth）表示：「當人們對黃金感興趣之際，往往正是其他投資不再有效時。現在股市運作良好、低評級的公司信貸甚至也獲得了穩健的回報。因此，你不太可能想尋求投資組合成長的其他來源。」

John Hancock Investment Management聯合首席投資策略師米斯金（Matt Miskin）表示：「有鑑於目前美國經濟情勢如此強勁，黃金將是個逆勢的投資選擇。目前的市場情緒是，無論從基本面或是地緣政治上去看，風險都非常小。在這種環境下，想要逆勢而行並不容易。」

儘管如此，黃金在長線來看，可能還有一定的上漲空間，川普在稅收和關稅方面的強硬承諾，很可能最終導致更高的赤字和通膨，這可能引發人們重新購買黃金作為通膨對沖工具。

如果川普2.0擾亂了全球貿易和地緣政治，也可能促使俄羅斯、中國等國的央行繼續購買黃金，以實現多元化，擺脫美元儲備體系。

Gama Asset Management SA的全球宏觀投資組合經理德梅洛（Rajeev De Mello）表示：「對很多美國的盟友和偏中立國家的準備金管理者來說，他們會擔憂川普更加不穩定的外交政策，以及對其準備金安全的影響。」

德梅洛認為，目前黃金適合逢低買入，在經歷了美國大選以來的大幅下跌之後，黃金已經進入了一個價格更合理的區間。

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