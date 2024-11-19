科技公司執行長參政+1！OpenAI阿特曼領導舊金山市過渡團隊

OpenAI執行長阿特曼（見圖）18日獲得舊金山市長當選人羅偉任命，成為過渡團隊共同主席。（法新社資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕科技公司執行長跨足政壇再添一例！億萬富豪馬斯克（Elon Musk）日前宣布為川普政府效力，OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）18日也獲得舊金山市長當選人羅偉（Daniel Lurie）任命，成為過渡團隊共同主席，為舊金山改革奠定基礎，並推動新政府與科技業緊密合作。

綜合媒體報導，舊金山市長當選人羅偉當地時間18日在社群媒體X發出聲明，公布過渡團隊的7名領導成員，當中就包括OpenAI執行長阿特曼，消息一出引發各界關注。

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羅偉指出，過渡團隊將為舊金山市的改革奠定基礎，「幫助我們前進，建立一個為所有舊金山市民服務的政府。」

對此，據科技新聞網站TechCrunch報導，阿特曼已發出聲明回應，表示「很開心能幫助我所熱愛的城市，這座城市是OpenAI的發源地；隨著市長當選人羅偉投入他的新職務，它（舊金山）也將開啟新的篇章。」

舊金山近年因公共安全危機流失許多人氣，不少科技和新創公司出走。馬斯克今年8月關閉了位於舊金山的X總部；客戶關係管理（CRM）龍頭Salesforce執行長班紐夫（Marc Benioff）也多次公開批評舊金山的亂象。

大選過後，科技公司執行長獲邀成為政府顧問成為一種新氣象，馬斯克不久前獲美國準總統川普（Donald Trump）任命，主掌政府效率部（Department of Government Efficiency），負責改善美國政府效能。

這份名單除阿特曼外，還有台裔舊金山民主黨中央委員會主席湯曉慧（Nancy Tung）、華裔前舊金山警局指揮官葉培恩（Paul Yep）等人，涵蓋多個領域和不同族裔。

羅偉為牛仔褲品牌Levi's母公司利惠公司（Levi Strauss & Co.）的繼承人，他在11月5日的選舉中擊敗現任市長布里德（London Breed），成為舊金山市113年來首位不具備市政經驗的市長，凸顯民心思變，及市民解決毒品、犯罪問題的訴求。

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