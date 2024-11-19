碳交易政策大推進 掌握氣候變遷商機這檔表現最優

聯合國氣候峰會變遷綱要公約第29次締約方會議（COP29）即將進入尾聲，針對討論度高的能源議題，會中延續上一屆全球盤點決議，此外全球碳交易機制方面也破天荒通過《巴黎協定》第6.4條的重大草案。（示意圖，歐新社）

〔記者吳滋雅／台北報導〕在亞塞拜然舉行的聯合國氣候峰會變遷綱要公約第29次締約方會議（COP29）即將進入尾聲，針對討論度高的能源議題，會中延續上一屆全球盤點決議，此外全球碳交易機制方面也破天荒通過《巴黎協定》第6.4條的重大草案，允許國家、公司甚至是個人都可以參與由聯合國管理的中央系統碳權交易機制，即使是非聯合國締約方，例如台灣，也能參與國際碳交易。主辦方預期此機制將為全球每年可節省高達2,500億美元的減碳成本。

今年的氣候峰會少了許多國際大咖亮相參與，加上美國總統大選過後川普對於能源政策的態度一度掀起不小波瀾，但仍不減世界在改善全球氣候變遷的決心和進程。投資專家指出，延緩氣候變遷速度已是主流共識，不易因一時的政治情境而走回頭路，箇中商機只會愈來愈多暢旺，例如為達2050年淨零目標，全球必須投資110億美元，平均每年綠色投資金額3.5兆美元。

請繼續往下閱讀...

投資專家進一步分析，不只國家有兌現淨零排放的時間壓力，「有氣候變遷應變能力，才有企業永續經營」，所以國際間知名龍頭企業無不戮力於減碳目標，像是台積電、全球最大離岸風力發電業者沃旭能源、全球最大營建材料公司聖戈班等，而這也意味一般投資人若想參與這波趨勢商機，由「大」入手，精選各領域減碳領導品牌，參與全球氣候商機同時分享這些企業在本業的競爭紅利。

理財專家表示，近年來極端氣候讓各國民眾特別有感，國內投資人在該方面的參與度也在加溫，不過就晨星分類「產業股票-環境生態」類型的基金來看，表現狀況因佈局策略而分歧，過去三年來、氣候商機備受重視期間，富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金因全球減碳菁英股價表現一馬當先的激勵而名列第一，累積報酬有將近28%，拉長看五年的成績單則有70.18%。

全球氣候變遷的商機題材不只是大環境時勢所趨，隨著聯準會開展降息循環，將大大緩解高利率對替代能源等股票的衝擊，基金專家建議，重視基本面研究、採取價值選股策略精選標的，分批加碼或定期定額方式，長期掌握多元氣候商機。

環境生態型股票基金績效前五名（%）

基金 三年 五年 富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金美元避險A（acc）股-H1 27.07 70.18 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 A 美元 17.32 58.09 法巴全球環境基金 C （美元） 13.01 56.25 日盛全球抗暖化證券投資信託基金 8.18 63.71 百達-環境機會-R 美元 6.33 57.36

資料來源：晨星、理柏資訊，台幣計價，截至2024/11/15，取晨星分類為「產業股票-環境生態」類型。記者吳滋雅製表。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法