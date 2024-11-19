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波克夏現金逐年增加 ! 專家 : 與「這指數」走勢驚人地吻合

2024/11/19 11:02

目前波克夏現金部位創新高，反映了巴菲特在市場的「反向」操作策略（示意圖，資料照）目前波克夏現金部位創新高，反映了巴菲特在市場的「反向」操作策略（示意圖，資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近期「股神」巴菲特再次「清理」股票，推升旗下公司波克夏的現金部位持續刷新高，已突破3千億美元，成為美國企業最高，引起市場高度關注。專家指出，巴菲特現金部位逐年增加，與道瓊工業指數的走勢有著驚人地吻合。

波克夏持續減持股票，推升目前現金部位達3252億美元（約新台幣10.55兆元），續創歷史新高，較上季末2769億美元（約新台幣8.99兆元）成長17.4%，以該公司總資產來衡量，目前現金部位約為28%。

專家指出，將巴菲特的現金狀況與2000年以來的美股指數走勢進行比較，可發現一定程度的正相關性。其中，現金比率的變化與道瓊斯指數的相關性最高。

報導指出，作為傳奇投資者，巴菲特在1969年、1987年、1999年、2007年左右大幅減持美股，這4次減持之後，美國股市都出現了嚴重的下跌。

其中，2007年11月至2009年3月，那斯達克指數和標準普爾500指數均下跌超過50%。此後，巴菲特美股成功觸底，並於2008年首次成為全球首富。

此後幾年，波克夏的現金比率一直維持在16%左右，而美國股市持續上漲，巴菲特獲得了20%以上的年均回報率。

現今，波克夏的現金比率已達到歷史最高點，反映了巴菲特在市場的「反向」操作策略。「股市上漲時囤積現金，股市下跌時買入股票」，這或許顯示了他對市場的擔憂。

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