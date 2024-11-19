7萬股民「股票淪壁紙」！台股2家上市公司財報難產 今勒令下市

廷鑫（2358）、昶虹（2443）於11月19日終止上市。示意圖。（資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台股2家公司廷鑫（2358）、昶虹（2443）因未依法令期限申報財報，被證交所勒令在11月19日終止上市，而根據集保統計，截至11月15日，仍有3萬9984名股東持有廷鑫股票、3萬753名股東持有昶虹股票，等於有超過7萬名股東的「股票變壁紙」。

根據證交所公告，廷鑫和昶虹在之前皆未依法令期限，申報2023年度及2024年第一季及第二季財務報告，且昶虹因簽證會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性之查核報告或核閱報告，其上市有價證券自2021年4月7日起列為變更交易方法，至2024年4月8日已屆滿3年仍未改善。

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根據證交所資料，廷鑫、昶虹早在今年4月8日就被停止交易，由於停止買賣期間至10月8日已屆滿6個月，因此在10月9日時就發出公告，指出廷鑫、昶虹在11月19日終止上市。

廷鑫11月18日下午發布重訊，表示未依規定期限公告申報財報的原因，是公司尚未委任會計師事務所，目前已在積極尋找，待公司委任會計師，將即刻進行查核（核閱）程序。

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