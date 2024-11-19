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5噸多黃金不知去向！中國華僑控股離奇爆雷 3名高管潛逃海外

2024/11/19 10:54

中國金融科技企業「華僑控股」的黃金產品爆雷案還在發酵，全案相當於5噸多黃金「不翼而飛」。黃金示意圖。（路透）中國金融科技企業「華僑控股」的黃金產品爆雷案還在發酵，全案相當於5噸多黃金「不翼而飛」。黃金示意圖。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國金融科技企業「華僑控股」的黃金產品爆雷案還在發酵，包含該公司員工在內大批投資人，因為相信華僑控股推出的黃金產品有著穩定收益，因此不斷投入資金，但最終卻未能兌付，如今，華僑控股實控人失聯，集團3名高管被爆潛逃，換算後相當於高達5噸多黃金不翼而飛。

中國媒體鳳凰網旗下的財經媒體《風暴眼》報導。華僑控股主營業務涉及基金、私募、資產管理等，最知名的理財產品是「黃金租賃」。而華僑控股實際控制人余增雲，同時也是另一間公司「創興資源」的實際控制人，不過創興資源11月9日發布公告，稱余增雲因涉嫌集資詐騙，被立案調查，引起高度關注。

根據華僑控股員工在爆雷前夕，所提供的9月2日內部數據清單，未兌付的金額規模總計約為70多億人民幣（約318億元新台幣），其中黃金租賃業務未兌付的資金有40多億人民幣（約182億元新台幣），以每公克700元人民幣（約3187元新台幣）的黃金價格計算，這相當於5噸多黃金「不翼而飛」。

據傳，包括余增雲在內的3名華僑控股高管，已經祕密潛逃海外。隨著爆雷案已過去2個多月，華僑控股留下的爛攤子，落在員工和投資人身上。

報導稱，華僑控股宣稱和「中國黃金」合作，年化收益率能高達7%至8%，導致很多投資人趨之若鶩，不只借貸，甚至讓親朋好友都投錢進來。不少華僑控股員工直接將薪水轉入其中，期望藉此獲利，根據內部員工預估，在這次未兌付的70多億人民幣資金中，員工的資金能占5分之1。

華僑控股的數據資料被有關方面調查後，發現「這是一個騙局」，被這離奇爆雷事件波及到的中國黃金，已於9月23日發出公告，說明從未與華僑系開展過任何業務合作，並稱相關協議中所謂的「印章」圖樣，與中國黃金及中鑫租賃、中金珠寶北京公司（中國黃金子公司）的真實印章圖樣明顯不同、無防偽編碼，全部都是偽造。但這並沒有讓員工和投資人打消疑慮，不過相關資訊真真假假，已經陷入羅生門。

報導認為，在經偵查披露更多資訊前，這些黃金理財是否存在，投資人購買黃金的資金去向何處，依然成謎。

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