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美國國安考量 中國赴美學生人數漸被印度取代

2024/11/19 12:13

印度學生取代中國，成為美國際學生的最大來源國，是15年以來首次。（路透）印度學生取代中國，成為美國際學生的最大來源國，是15年以來首次。（路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕最新數據顯示，中國赴美學生人數持續下降，由印度學生取代，成為美國國際學生的最大來源國，這是15年來的首次。美國官員表示，排名改變主要是出於「國安考量」，在某些領域更青睞印度人。

《南華早報》指出，自2009年至2010學年以來，中國學生一直是美國最大的外國學生群體，但自2019年至2020學年開始，中國留學生穩步下降，當時還有37萬2532名留美學生。至於印度學生是自2020年至2021學年開始穩定成長。

美國務院贊助的國際教育研究所 （IIE） 指出，2023至2024學年共有33萬1602名印度學生在美國學習、年增23%，中國學生則27萬7398人、年減4%。

美國政府官員表示，出於國家安全考慮，在某些領域更青睞印度人而不是中國人。今年6月份，美國副國務卿坎貝爾（Kurt Michael Campbell）表示，他希望看到更多的中國學生來「學習人文和社會科學，而不是理科」。

根據國土安全部的學生簽證數據顯示，美國留學生人數的排名改變，主要是川普首次執掌白宮時，對旅行和移民實施了多項限制，其中一項就是限制中國研究生和研究人員入境，這導致了在美中國公民的焦慮情緒加劇。

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