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中企在歐盟持股企業高達2千多家 ! 主要控制電力及半導體

2024/11/19 09:45

中國國有機構在歐盟境內持股的2000多家企業，其中電力行業超330家。（美聯）中國國有機構在歐盟境內持股的2000多家企業，其中電力行業超330家。（美聯）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據歐洲聯盟執行委員會（European Commission）提出的年度外來直接投資（FDI）報告顯示，中國國有機構在歐盟境內持股企業家數多達2000多家，其中電力相關公司為336家、84家是半導體業。

而中國官方控制的企業遍布歐盟27國，前3名為法國、愛爾蘭和德國。

2023年美國持續是歐盟最大併購（M&A）投資和綠地投資（greenfield investment）來源，其次為英國、離岸金融中心（OFCs，例如英屬維京群島）和瑞士。日本是歐盟併購投資第5大來源。

綠地投資是指新設公司、工廠而非入股當地企業。

中國是歐盟第8大併購投資者、第5大綠地投資來源國（約佔歐盟整體6%）。

從執委會報告附錄的工作文件可進一步看到，在歐盟27個成員國裡，中國來源FDI佔比較大的是瑞典（佔其2023年FDI的12%）、法國（10%）、德國（8.7%）、葡萄牙（6.1%）和波蘭（5%）。

工作文件特別分析俄羅斯、中國公、民營機構在歐盟境內的投資情況。俄國目前於歐盟持股3萬300家企業，其中1.2%為官方持有；中國則在歐盟持股4萬9300家企業，以零售、製造和旅宿業為大宗，其中4.6%擁有者為中國公家機構。

中國官方控制的企業，在歐盟27國主要分布於法國（425家）、愛爾蘭（383家）、德國（289家）；產業別上較多的是電力行業共336家，其中125家在義大利、72家於西班牙、47家在德國，半導體行業受中國政府直接控制的有84家，其中大半於德國（55家）。

歐洲議會不同黨派議員提問關切，在美國新政府未來可能更排斥中國投資下，歐盟市場是否將對中國更具吸引力，以及歐盟如何評估這個趨向對歐盟經濟安全的影響。

執委會貿易總署副總署長雷東內（Denis Redonnet）答覆，中國對外直接投資確實有全球性分散的趨勢，而在歐盟進行的投資標的主要集中於再生能源。中國的戰略性投資、國有企業投資，是歐盟衡量風險的考量。

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