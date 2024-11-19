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打破搜尋引擎壟斷 美司法部擬要求Google出售Chrome

2024/11/19 09:07

知情人士表示，美國司法部官員將要求法官迫使Google出售網路瀏覽器Chrome。（美聯社資料照）知情人士表示，美國司法部官員將要求法官迫使Google出售網路瀏覽器Chrome。（美聯社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士向外媒表示，美國司法部資深反壟斷官員將要求法官迫使Alphabet旗下的Google出售網路瀏覽器Chrome業務，這是對這家全球最大科技公司之一的歷史性打擊。

《彭博》報導，知情人士透露，司法部同時將要求法官針對AI（人工智慧）以及Android（安卓）智慧手機作業系統採取相關的措施。知情人士補充，反壟斷官員以及參與這起案件的各州人員也計劃，週三（20日）建議聯邦法官梅塔（Amit Mehta）實施資料授權要求。

如果梅塔接受這些提議，將可能重塑線上搜尋市場和蓬勃發展的AI產業。針對Google的反壟斷案件早在川普第1個任期提起，並在拜登執政期間繼續審理。這也是自20年前華府試圖分拆微軟（Microsoft）失敗以來，為控制1家科技公司所採取最積極的行動。

掌握全球最受歡迎的網路瀏覽器，是Google廣告業務的關鍵，這使該公司能夠查看登入用戶的活動，並利用相關資料更有效的進行針對性的促銷，進而產生大部分收入。Google也一直利用Chrome引導用戶使用旗下旗艦AI產品Gemini，這款產品未來有望從應答機器人發展成為在網路上追蹤用戶的助手。

Google負責監管事務的副總裁穆赫蘭（Lee-Anne Mulholland）表示，美國司法部繼續推動1項遠遠超出本案法律問題範圍的激進議程。政府以這些方式影響結果，正是在最需要的時刻損害消費者、開發商和美國科技的領先地位。

針對報導，司法部拒絕回應。

知情人士表示，反壟斷官員希望法官命令Google出售全球使用最廣泛的瀏覽器Chrome，如果補救措施的其他一些方面創造了更具競爭力的市場，政府可以在之後決定是否有必要出售Chrome。根據網路流量分析服務StatCounter數據，Chrome瀏覽器控制美國約61％的市場。

過去3個月，政府律師在準備提案時，會見了數十家公司，知情人士稱，各州仍在考慮梯加一些提案，一些細節仍可能會改變。知情人士補充，反壟斷官員放棄了更為嚴格的選擇，該選項將迫使Google出售安卓作業系統。

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