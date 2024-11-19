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美股「瘋牛」續奔！瑞銀喊明年標普500上看6400點

2024/11/19 10:39

瑞銀喊明年標普500上看6400點（美聯社）瑞銀喊明年標普500上看6400點（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股「瘋牛」續飆，瑞銀最新報告喊，2025年標普500上看6400點，瑞銀表示，美股明年「先跌後漲」，年初受川普關稅增加等政策影響，投醒投資人要為波動做好準備。

CNBC報導，在週一的1份報告中，瑞銀策略師表示，他們預計到2025年底，標準普爾500指數將升至6400點，以週一收盤潛在上漲空間為8.6%。

瑞銀指出，「紅色橫掃」除激發了投資者的動物精神，包括美國小盤股，與去年不同，小盤股與2024年大盤股的大幅上漲保持同步，我們預計，隨著川普內閣的組建，這種勢頭將在年底前保持強勁勢頭，然後在明年上半年股市溫和下跌，然後在下半年強勁反彈。

在川普獲得第2個任期後，股市反彈至歷史新高，投資者預計，即將上任的政府將放鬆監管，並可能降低稅收，這將特別有利於小公司。自選舉以來，iShares Russell 2000 ETF （IWM） 已經上漲了2.6%，超過了S&P 500的1.3%的漲幅。

更寬鬆的監管也被視為金融業的受益者，瑞銀表示，隨著親商總統的臨近，預計反壟斷活動將急劇下降，並廣泛推動放鬆管制。自11月5日投票以來，標準普爾500金融股一直火熱，漲幅超過6%。

瑞銀提醒投資人，由於川普第2個任期內的移民人數減少和關稅增加，投資者應該為2025年初的一些波動做好準備。瑞銀表示，全球產出、貿易增長和實際可支配收入增長疲軟，可能會進一步拖累經濟走低。

儘管如此，瑞銀認為，美國股市未來的表現應會繼續優於海外股市，策略師進一步指出，雖然美國股市可能會跑輸幾個月，但在12個月期間，預計美國股市將跑贏歐洲，而歐洲的表現將優於新興市場。

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