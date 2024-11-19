下市危機解除！美超微已聘請BDO為新審計師，盤後飆漲近40%（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕下市危機解除！美超微週一表示，已聘請BDO作為新的審計師，並向納斯達克提交了一份計劃，詳細說明其為重新獲得交易所合規性所做的努力，受此消息激勵，盤後飆漲逾40%。

週一盤前即傳出有關美超微已聘請到新的審計師傳聞，激勵美超微週一股價大漲15.93%，收21.54美元，而在美超微證實已聘請BDO作為新的審計師，激勵股價續飆，盤後漲38.25%，收29.78美元。

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CNBC報導，美超微執行長梁見後在1份聲明中表示，這是使我們的財務報表保持最新狀態的重要的下一步，我們正在努力和緊迫地努力實現這一目標。

美超微表示，它告訴納斯達克，它相信將能夠提交截至6 月30 日的年度報告和截至9 月30 日的季度報告，在納斯達克「合規計畫審查」之前，該公司將繼續在納斯達克上市。

從2022年初到今年3月達到峰值，美超微股價在兩年內飆升了20倍以上，該公司的市值一度約為700億美元，不過，受到下市風暴衝擊，股價一路下挫，不過，在下市危機暫時解除，週一收盤大漲15.93%，市值達到126億美元。

美超微週一宣布正在銷售採用輝達下一代 AI 晶片 Blackwell 的產品。公司與戴爾等供應商競爭和惠普企業打包輝達AI 晶片以供其他公司使用。

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