晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

下市危機解除！美超微已聘請BDO為新審計師 盤後飆漲近40％

2024/11/19 08:28

下市危機解除！美超微已聘請BDO為新審計師，盤後飆漲近40%（路透）下市危機解除！美超微已聘請BDO為新審計師，盤後飆漲近40%（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕下市危機解除！美超微週一表示，已聘請BDO作為新的審計師，並向納斯達克提交了一份計劃，詳細說明其為重新獲得交易所合規性所做的努力，受此消息激勵，盤後飆漲逾40%。

週一盤前即傳出有關美超微已聘請到新的審計師傳聞，激勵美超微週一股價大漲15.93%，收21.54美元，而在美超微證實已聘請BDO作為新的審計師，激勵股價續飆，盤後漲38.25%，收29.78美元。

CNBC報導，美超微執行長梁見後在1份聲明中表示，這是使我們的財務報表保持最新狀態的重要的下一步，我們正在努力和緊迫地努力實現這一目標。

美超微表示，它告訴納斯達克，它相信將能夠提交截至6 月30 日的年度報告和截至9 月30 日的季度報告，在納斯達克「合規計畫審查」之前，該公司將繼續在納斯達克上市。

從2022年初到今年3月達到峰值，美超微股價在兩年內飆升了20倍以上，該公司的市值一度約為700億美元，不過，受到下市風暴衝擊，股價一路下挫，不過，在下市危機暫時解除，週一收盤大漲15.93%，市值達到126億美元。

美超微週一宣布正在銷售採用輝達下一代 AI 晶片 Blackwell 的產品。公司與戴爾等供應商競爭和惠普企業打包輝達AI 晶片以供其他公司使用。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財