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除了輝達！美2重要AI股「此指標」警告晶圓行業陷困境

2024/11/19 12:28

除了輝達！美2重要AI股「此指標」警告晶圓業陷困境（路透）除了輝達！美2重要AI股「此指標」警告晶圓業陷困境（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕AI警報響起，除了輝達之外，半導體股票在今年下半年也表現不佳，如今在應用材料（AMAT）和泛林集團（LRCX）等美國半導體設備股，其月MACD自2022年初以來，首次走低，這表明未來幾個月的長期勢頭在逆風中明顯減弱，且指標尚未超賣，這增加了其修正階段持續到2025年上半年的風險，專家表示，晶圓行業正在陷入困境。

CNBC報導，自7月11日達到峰值以來，費半指數約跌25%，相比之下，同期S&P 500指數的漲幅接近6%。

而導致費半大跌主要原因是ASML 10 月份出現了收益驅動的崩潰，扭轉了自 2022年以來的週期性牛市趨勢。

如今，應用材料和泛林集團等美國半導體設備股，正在測試關鍵支撐位，使其週期性上漲趨勢處於危險之中。

從月線來看，AMAT和LRCX 月MACD自2022年初以來首次走低，這表明未來幾個月的長期勢頭在逆風中明顯減弱，且指標尚未超賣，這增加了其修正階段持續到2025年上半年的風險。

在AMAT方面，股價上週五跳空走低，跌破其週線支撐位，接近177美元，如果本週收盤時真的跌破此價位，那麼指標將轉為長期看跌，而其下1個支撐點則是2021年的高點，即167美元附近，若此價位也失守，下1關卡將回撤142美元。

由於從週指標來看，沒有顯示出下跌耗盡的跡象，這增加了下跌風險。

至於LRCX部分，由於股價已跌破2021年峰值，73美元附近的支撐位，股價已經確認在長期看跌發展中。

與AMAT一樣，LRCX的週MACD 為負值，並且沒有下跌耗盡的跡象，這增加了其修正階段加深到年底的風險，其下個支撐價位是62美元。

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