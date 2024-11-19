投資人等輝達財報！特斯拉漲5.6％ 台積電ADR漲0.79％

美國股市18日大多收高。（法新社）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕投資人靜待晶片大廠輝達（NVIDIA）財報，且由於媒體報導美國總統當選人川普（Donald Trump）可能放寬自駕車規範，電動車大廠特斯拉（Tesla）股價大漲5.6%，美國股市18日大多收高。

綜合媒體報導，輝達將於20日公佈第三季財報，屆時投資者將評估晶片需求以及人工智慧熱潮是否持續。近期有評估報告稱輝達新款AI晶片Blackwell可能導致伺服器過熱後，輝達股價18日收盤下跌1.29％。

請繼續往下閱讀...

媒體報導指稱，川普可能放寬自駕車規範，使得特斯拉大漲5.6%。美超微電腦（Super Micro）面臨下市危機，計劃在美國時間18日前向納斯達克提交補救計劃，以維持其股票市場交易資格；受此消息激勵．美超微在美股盤前一度大漲超過18%，收盤大漲15.9%。台積電ADR微漲0.79%，收在187.48美元。

道瓊工業指數下跌55.39點或0.13%，收43389.60點。

標準普爾指數小漲23.00點或0.39%，收5893.62點。

那斯達克指數上漲111.69點或0.60%，收18791.81點。

費城半導體指數揚升55.18點或1.14%，收4888.77點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法