經濟學人：梅克爾讓德國陷3重依賴困境 成歐洲病夫

梅克爾的政策使德國出口沒有中國，經濟就難以成長。（歐新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕德國執政16年的前總理梅克爾將於本月下旬出版她厚達736頁的回憶錄，經濟學人撰文指出，儘管她在2021年卸任，迄今仍享有高人氣，然而過去的每一個月其實都在提醒人們，她的執政是如何將德國推入困境、動彈不得的。

文章說，梅克爾做出的每一個重大決策，如今看來似乎都導致德國以及整個歐盟最終變得更糟。從地緣政治而言，她讓國家陷入危險的三重依賴：沒有美國就無法捍衛自己、沒有出口中國，經濟就難以成長，以及依賴俄羅斯天然氣，以維持德國工業的運作。經濟的政績更慘不忍睹：整整16年沒有進行改革，讓德國再度成為歐洲經濟病夫。

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出了什麼問題？「普廷」是個簡潔的答案。2022年俄國總統普廷全面入侵烏克蘭，顯示德國的猝不及防不僅僅是理論上的失誤而已。梅克爾一直培養與普廷的交情，時常與他談話。雖然她在回憶錄中無疑的將一再表示，她未曾真正信任普廷，並且提醒人民在2014年俄國併吞克里米亞時，她是如何領導制裁俄國的行動。

然而即使是最遲鈍的評論者也納悶，為什麼在她執政時期，德國的國防開支僅維持在GDP的1.3%左右？更糟的是，為何她允許俄國的天然氣，在德國能源消耗中的比重持續擴大，甚至在2014年後，允許從俄羅斯興建一條新的輸氣管？

2011年日本福島核電廠事故後，她驟然關閉德國所有的核電廠，使德國更加依賴俄羅斯。德國似乎是一部運作良好的機器，中國吸收了他的出口，然而為什麼德國對於依賴另一個獨裁政權能不感憂心？

歐洲的3大困境也顯而易見。首先，歐盟因一些成員國，尤其是匈牙利的民主倒退變得更加脆弱。梅克爾對此難辭其咎，因為她的便宜行事，保護了初露頭角的獨裁者奧爾班免於抨擊。

其次，歐洲走上了經濟慢車道，義大利前總理德拉吉近期報告指責歐洲的經濟決策，表示歐洲的經濟成長大幅落後美國。最後，2015年她讓100多萬敘利亞及其他國家難民湧入德國，導致德國與歐洲的極右派勢力崛起。

文章指出，德國敦促南歐國家恪守撙節政策，然而如今該政策看似誤導。梅克爾2009執政時期一項限制預算赤字的憲法修正案，導致公共服務長期投資不足，如今德國橋樑坍塌、火車系統運作不良。

德國選民一次又一次投票給梅克爾，推遲改革，她領導的德國宛如處在一個虛幻的世界，德國在此享受地緣政治與經濟上的小睡，但他終究必須醒來。

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