12強》賀台灣隊擊敗古巴 4家超商優惠一次看

2024世界棒球12強賽事，台灣隊擊敗古巴，4家連鎖超商同步祭促銷優惠慶祝。 （萊爾富提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕2024世界棒球12強賽事今日台灣隊最後一役擊敗古巴，第4勝到手，4家連鎖超商同步祭促銷優惠慶祝。

統一超商19日至20日7-ELEVEN全店指定商品滿120元加贈20點，OPENPOINT每會員上限200點，總上限2000萬點。

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行動隨時取限時開賣，CITY CAFE 濃萃美式買2送2；CITY TEA 香鑽水果茶買2送1；韓國農心辛香菇杯麵買1送1。7-ELEVEN門市思樂冰大杯全口味買1送1，還有限量TEAM TAIWAN周邊商品同步預購販售。

全家便利商店19日10點開賣至20日23點59分隨買跨店取限定霜淇淋、特濃美式/拿鐵（大杯）、旨味日式綠/古早味紅茶/四季春青茶同品項，買1送1。

萊爾富即日起至19日23點59分門市推出Hi café 特大杯全品項，享限時任選買1送1，不同價者以2件5折計算。包含冰熱美式咖啡、冰熱拿鐵咖啡、冰氣泡美式咖啡系列、冰風味氣泡系列、冰冬瓜系列與冰茶系列等16款商品，限時任選買1送1，不同價者以2件5折計算。

Okmart 全台門市指定糖餅第2件6折、OKCAFE 聯名茶飲「茗京萃」兩款新品皆享39元優惠；OKchoice 爆米花兩種口味任選 3 件只需 99 元。

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