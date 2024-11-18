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荷蘭部長：中俄貿易「直接影響」歐盟安全

2024/11/18 21:53

荷蘭外交部長卡斯帕·維爾德坎普（ Caspar Veldkamp）週一（18日）表示，中俄貿易「直接影響」歐洲安全。（歐新社）荷蘭外交部長卡斯帕·維爾德坎普（ Caspar Veldkamp）週一（18日）表示，中俄貿易「直接影響」歐洲安全。（歐新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕負責監督晶片設備製造商艾斯摩爾（ASML）出口限制的荷蘭外交部長卡斯帕·維爾德坎普（Caspar Veldkamp）週一（18日）表示，中俄貿易「直接影響」歐洲安全。

維爾德坎普在布魯塞爾與歐盟外長會面之前表示，北約認為中國是俄羅斯對烏克蘭戰爭的「決定性推動者」，因為中國公司出售的商品最終成為俄羅斯武器的零件，其中包括無人機。維爾德坎普說：「我兩次向中國外交部長王毅提出這個問題，我認為身為歐洲人，我們都應該這麼做，因為這是中國應該意識到的事情：它直接影響到歐洲的安全 」。

荷蘭政府與美國合作，推出一系列逐步收緊的出口限制，阻止ASML向中國晶片製造商運送其最先進的技術。儘管有這些限制，但在過去的一年半，中國仍然是ASML以及其他美國和日本頂級設備製造商的最大市場，因為中國企業擴大產能，生產不受限制的舊晶片，但仍然足以滿足許多軍事目的。

ASML對中國企業的工具銷售額第3季達到創紀錄的29.4億美元，儘管該公司預計2025年將出現下降。

維爾德坎普表示，他將於週一稍晚與其他歐盟外長討論如何處理中國對俄羅斯的支持。

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