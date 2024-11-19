晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

投資型保單有收益 課稅時點一次看

2024/11/19 07:30

台北國稅局表示，投資型保單發生收益，應於收益發生年度申報繳稅。（記者鄭琪芳攝）台北國稅局表示，投資型保單發生收益，應於收益發生年度申報繳稅。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部台北國稅局表示，個人於2010年1月1日起購買投資型保單，如果保單連結的投資標的或專設帳簿資產的運用標的發生收益，應於該「收益發生年度」，依「所得稅法」及「所得基本稅額條例」規定計算所得，由要保人併入當年度所得額申報繳稅，以免遭補稅及處罰。

台北國稅局說明，財政部2009年11月6日核釋，個人投資型保險契約的收益發生年度，指契約所連結投資標的或專設帳簿資產運用標的獲配收益的年度；換言之，上述收益發生年度指保險人將投資收益計算分配至「要保人投資帳戶日」的所屬年度；因此，當投資帳戶價值因獲配投資收益致金額增加時，即表收益已發生。另，個人購買的投資型保單若是連結境外的投資標的，投資收益屬海外所得，應依規定申報繳稅。

舉例說明，甲君的配偶2021年度有海外所得1200萬元及190萬元，合計1390萬元未申報，經國稅局加計綜合所得淨額、扣除最低稅負制免稅額670萬元後，按20%稅率計算基本稅額，核定補稅；甲君不服申請復查，主張該海外所得並未匯入其銀行帳戶，依收付實現原則，該所得尚未實現。

不過，國稅局以該投資收益已經分配至申請人及配偶的投資帳戶，要保人對於該等收益即可自由處分運用，無論是否經提領，均屬已實現之所得，遂駁回其復查申請。台北國稅局提醒，納稅人於課稅年度有獲配投資型保單的投資收益時，於該收益發生年度，應依規定辦理綜所稅申報，以免遭補稅及罰鍰。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財