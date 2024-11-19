投資型保單有收益 課稅時點一次看

台北國稅局表示，投資型保單發生收益，應於收益發生年度申報繳稅。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部台北國稅局表示，個人於2010年1月1日起購買投資型保單，如果保單連結的投資標的或專設帳簿資產的運用標的發生收益，應於該「收益發生年度」，依「所得稅法」及「所得基本稅額條例」規定計算所得，由要保人併入當年度所得額申報繳稅，以免遭補稅及處罰。

台北國稅局說明，財政部2009年11月6日核釋，個人投資型保險契約的收益發生年度，指契約所連結投資標的或專設帳簿資產運用標的獲配收益的年度；換言之，上述收益發生年度指保險人將投資收益計算分配至「要保人投資帳戶日」的所屬年度；因此，當投資帳戶價值因獲配投資收益致金額增加時，即表收益已發生。另，個人購買的投資型保單若是連結境外的投資標的，投資收益屬海外所得，應依規定申報繳稅。

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舉例說明，甲君的配偶2021年度有海外所得1200萬元及190萬元，合計1390萬元未申報，經國稅局加計綜合所得淨額、扣除最低稅負制免稅額670萬元後，按20%稅率計算基本稅額，核定補稅；甲君不服申請復查，主張該海外所得並未匯入其銀行帳戶，依收付實現原則，該所得尚未實現。

不過，國稅局以該投資收益已經分配至申請人及配偶的投資帳戶，要保人對於該等收益即可自由處分運用，無論是否經提領，均屬已實現之所得，遂駁回其復查申請。台北國稅局提醒，納稅人於課稅年度有獲配投資型保單的投資收益時，於該收益發生年度，應依規定辦理綜所稅申報，以免遭補稅及罰鍰。

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