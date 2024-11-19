結果率銳減 越南榴槤2週暴漲近3成

越南榴槤淡季來臨，RI6品種的榴槤價格上揚。

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕越媒報導，越南農民預計淡季種植的榴槤能讓自己發大財，沒想到遭遇天候因素，結果率剩3成，有些人的投資全部泡湯。產量減少推升價格上揚，RI6品種的榴槤市場售價來到每公斤13萬6000元越南盾（約台幣177元），兩週內大漲近3成。

綜合越媒報導，越南前江省許多地區的榴槤園正處於準備採收階段，但果實很少，有的甚至沒有結果。Cai Be區My Loi A合作社主席Le Van Thom說，該機構的榴槤總面積約1200公頃，高達70%在淡季採收。今年因為天氣陰晴不定，有時下雨，有時豔陽高照，結果率低，損失很大。

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Cai Be區淡季榴槤農場只有約 30%果樹結果，一位農民說，他投資了4億越南盾（約台幣52萬），最終全部損失殆盡。另一位農民Hoa也表示，「我種植5000平方公尺的越南RI6榴槤，大多數都沒有開花，只有泰國榴槤品種開花」。

報導指出，RI6品種榴槤的市場售價已來到每公斤13萬6000元越南盾，兩週內上漲28%。由於今年榴槤樹開花較晚，產量少，因此價格飆升，榴槤價格可能會維持在高檔直到明年。

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