傳最後期限提交計畫挽救下市厄運 美超微盤前大漲

知情人士透露，美超微（Super Micro）計劃在美國時間週一（18日）前向納斯達克提交補救合規計劃，以維持股票市場交易資格，受此消息激勵，美超微在美股盤前大漲。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士透露，美超微電腦（Super Micro）計劃在美國時間週一（18日）前向納斯達克提交補救合規計劃，以維持其股票市場交易資格，受此消息激勵，美超微在美股盤前一度大漲超過18%，截至台北時間周一晚間7點半，股價報20.49美元，漲幅超過10%。

近幾個月來，美超微面臨一系列負面新聞。美國司法部對潛在的會計不當行為展開調查，該公司的審計師突然辭職，以及延遲提交10-K年報，所有這些因素導致信心和股價暴跌。

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美超微因需更多時間提交最新季度收益報吿而請求延期。該公司在向美國證券交易委員會提交的文件中透露，其特別委員會已完成對前審計師安永提出的初步擔憂的調查，並預計其他正在進行的工作將很快結束。

此外，該公司表示需要更多時間聘請新的會計師事務所，並準備2025年第一季度的10-Q表，這將在2024年的10-K表完成並提交後進行。

對於美超微來說，命運的逆轉尤其劇烈，截至2024年3月的兩年裡，該公司股價飆升2800%，令人震驚。

在一片喧囂聲中，美超微發布了2025年第1季的初步業績，營收預計將年增近180%，達到590至60億美元。該公司預計第2財季的淨銷售額將在55億美元至61億美元之間，這意味著與前一年相比將增長58%。

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