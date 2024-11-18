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台南善化逾3億建案預售一空 挖到遺址無法施工買家火大

2024/11/18 20:20

善化集村農舍建案基地挖到疑似遺址，工程延宕2年，引發爭議，在民意代表邀集下，雙方展開協商。（記者吳俊鋒攝）善化集村農舍建案基地挖到疑似遺址，工程延宕2年，引發爭議，在民意代表邀集下，雙方展開協商。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕南科外溢效應明顯，帶動週邊區域發展，善化一處逾3億元的「集村農舍」建案迅速完成預售，2年因挖到遺址，基於文化資產保存法，必須先進行考古調查，施工時程持續延宕，業者提出解約，但已經繳了500至700萬元款項的承購戶，卻認為這是片面要求，嚴重損及權益，相當不滿，今天展開協商，雙方激辯，最後仍未取得共識。

台南市府文化資產管理處長林喬彬指出，台南有近300個遺址，因此開發之前依法要先進行調查、確認；去年11月中旬到該基地勘查，同意建設公司提送搶救挖掘計畫。

林喬彬說，該集村農舍案位於善化社內遺址範圍，面積約6450平方公尺，申請建照前已委託調查，一半基地有近20處考古現象；接獲搶救發掘計畫後，會儘速審議，若是通過，現場就能展開作業。

「集村農舍」建案承購戶代表（右）發表看法，希望吳姓建商（左）能原地施工。（記者吳俊鋒攝）「集村農舍」建案承購戶代表（右）發表看法，希望吳姓建商（左）能原地施工。（記者吳俊鋒攝）

台南市副議長林志展在民眾陳情下，今天與議員李文俊、周嘉韋等，邀集雙方在善化區公所舉行協調會，建設公司吳姓業者訴求，遺址搶救最多只能再等9個月，若經市府文資處確認挖掘完成，順利取得建照，就願意在原地繼續施工。

吳姓建商委屈地說「並非不蓋，而是不能蓋」，建照送審前依法試掘、探勘，竟然真的有遺址，聘請專業考古團隊已經投入近2000萬元，都自掏腰包，沒有花承購戶一毛錢，若現址又挖到大型聚落，必須持續搶救，工程恐再耽擱，拖延2至3年都有可能，他的損失誰要負責？

吳姓建商要求簽訂「落日條款」，若無法在期限內完成相關作業就要解約，但20戶承購民眾認為對他們並不公平，權益嚴重受損，尤其已投入鉅款買房，最後可能落得「無厝可住」，情何以堪。

該建案於2019年開始銷售，隔年完成銷售，原訂2023年交屋，卻因挖到遺址，無法施工，業者提出解約，承購戶則要求原地繼續執行，雙方已3度協調。

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