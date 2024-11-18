晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

默克台灣董事長李俊隆：如果沒有台積電先進製程 AI可能沒辦法發生

2024/11/18 19:59

默克台灣董事長李俊隆表示，如果沒有台積電先進製程，AI可能沒辦法發生。（記者洪友芳攝）默克台灣董事長李俊隆表示，如果沒有台積電先進製程，AI可能沒辦法發生。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕默克（Merck）集團台灣董事長李俊隆今指出，台灣的科技創新能量非常強大，尤其半導體先進製程，台灣更是獨領風騷，如果沒有台積電的先進製程，目前熱門的AI可能沒有辦法發生。

全球創新盛會「High Level Forum （HLF） 高峰會」今年由工研院取得主辦權，活動首度在新竹登場，李俊隆應邀以「台灣半導體生態鏈在全球創新與韌性供應夥伴的角色」為題發表演講。

李俊隆指出，台灣的科技創新能量非常強大，以半導體為例，可以看到半導體經過這麼多年的演進，在最近這幾年，尤其是AI，台灣扮演非常重要的角色，如果沒有台灣的先進製程，大家手上使用到很好的智慧型手機及今天討論的AI可能沒有辦法發生。

他並說，可以看到台灣在這個領域發展非常強大，這是需要透過跨領域的合作、跨界合作，不管是IC設計、晶圓代工或封裝測試等等，還有上游的材料與設備，默克看到台灣很強的創造與創新的能量，而且在先進製程上，台灣更是獨領風騷。

李俊隆表示，默克在上游扮演非常關鍵的材料供應商角色，於2021年正式啟動名為Level Up「向上進擊」的全球投資計畫，投資30億歐元（約新台幣千億元）在全球電子產業重要國家，包括台灣，希望能夠將總部最創新的技術帶到台灣，跟台灣的夥伴們一起合作，讓台灣創新能夠持續的往前。

他指出，默克「向上進擊」是一個五年的計畫，希望在五年之內，對台灣投資將近170億元，第一期在既有的高雄路竹園區蓋 「默克電子材料供應系統與服務高雄新廠」，已完工與運轉。

第二期入駐鄰近南科路竹科學園區，分階段投資建置客戶需求的半導體材料廠區（Mega Site），第一階段工程將在明年底完工，後續還有第二、第三階段，要引進到台灣的材料都已確定了，李俊隆表示，到目前為止，已達成承諾投資約將近70~75%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財